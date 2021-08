[VIDEO] Mujer arroja agua a viejita que vendía artesanías en calles de Michoacán

Hoy en día, la ciencia y la tecnología han dado pasos enormes, la humanidad cada vez avanza más en cuanto a dichos ámbitos, sin embargo, los valores también son muy importantes y pareciera que se han quedado en el olvido.

Tal fue el caso de una señora que arrojó agua a una viejita que se encontraba vendiendo sus artesanías muy tranquilamente en la calle.

Dicha mujer fue captada por la cámara de un joven que decidió compartir el video en las redes sociales.

En el clip se puede apreciar cómo la mujer decide ponerse a limpiar su balcón con cubetas de agua, mismas que escurrió justo debajo, donde la viejita instaló su puesto con artesanías típicas de la región.

Los hechos sucedieron en el municipio de Peribán, en Michoacán.

El encargado de documentar el momento se manifestó en contra de la acción de la dueña de la casa, y aprovechó para pedirle a las personas que en vez de perjudicar a las personas humildes y trabajadoras mejor ayuden y hagan cosas positivas.

“Hoy me tocó esta mala experiencia. Como una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio. Neta raza, si no tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, expresó molesto.

El video causa indignación en las redes sociales

El video ya circula en las distintas redes sociales y ha causado indignación en los usuarios, incluso hubo quienes expresaron que sería una buena idea hacer una donación económica para apoyar a la humilde abuelita que sólo estaba haciendo su trabajo.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. 😡 pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

Cuidemos, este es nuestro verdadero México el de la gente honrada que no le quita nada a nadie solo pide un poco de compasión. — 🄸🅅🄰🄽 #Jordi 🌸 (@misec_ivan) August 8, 2021

Cabe mencionar que, también hubo quienes afirmaron que la señora estaba instalada en la vía pública e invadía parte de una propiedad privada, sin embargo, la dueña pudo hablar con ella en lugar de mojarla, según se lee en los comentarios de las redes sociales.