Xalapa 2024 Grand Prix muy cerca; estos son los artistas que estarán en la inauguración

¿Estás listo para presenciar la gran inauguración de Xalapa 2024 Grand Prix? Este evento deportivo internacional está a tan solo unos días de comenzar, y no podemos dejar de pensar en la gran importancia que tiene para la capital veracruzana ser sede del Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024.

¿Qué es el Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024?

El Grand Prix de Para Atletismo es un evento de relevancia internacional que tiene como objetivo fomentar la inclusión por medio del deporte, mostrando que las discapacidades no son un obstáculo para que las personas que viven con discapacidad puedan triunfar en las modalidades del para atletismo.

Este encuentro deportivo reúne a atletas de diversas partes del mundo en un solo lugar, para demostrar que el talento y la fuerza que tienen no se ve limitada ni encasillada en una discapacidad.

Doble Vía ¿Cuál es la función de un exrey del Carnaval de Veracruz? Ellos nos cuentan

El pasado 21 de marzo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) llevaron a cabo la presentación oficial de del Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024, el cual tendra lugar por segundo año consecutivo en esta ciudad.

Cabe recordar que este evento se llevó a cabo en el 2023 también en la capital veracruzana, donde México obtuvo 244 medallas, de las cuales 74 fueron de oro, 87 de plata y 83 de bronce. Colombia le siguió con 18 de oro, 10 de plata y una d ebronce.

El evento deportivo es parte de la temporada de competencias del World Para Athletics, un paso fundamental donde se estarán dando los puntos de ranking para otras competencias importantes, como los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024.

Los World Para Athletics Grand Prix reunirán a varios atletas de 25 países en la ciudad de Xalapa | Foto: Cortesía | Facebook: Xalapa 2024 World Para Athletics Grand Prix

Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024: sede, fecha y horario de inauguración

En la presentación oficial de este evento se anunció que tiene como fecha de inauguración el próximo 1 de abril, en Xalapa. Por segundo año consecutivo el Estadio “General Heriberto Jara Corona” o más conocido como el Estadio Xalapeño será la sede.

El recinto deportivo xalapeño le dará la bienvenida a atletas de 25 países, entre ellos México, que tendrá más de 300 representantes y trece serán veracruzanos. La noche en que dará inicio será el 1 de abril a partir de las 18:30 horas, con una presentación inigualable que contará a grandes artistas en el escenario.

Por segundo año consecutivo el Estadio “General Heriberto Jara Corona” o más conocido como el Estadio Xalapeño será la sede | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Grand Prix de Para Atletismo Xalapa 2024?

El escenario inaugural del Xalapa 2024 Grand Prix tendrán en su repertorio a voces que están emergiendo y consolidándose como brillantes cantantes, ¿sabes de quién hablamos? Te contamos que entre ellos están mujeres talentosas.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Lucía Gutiérrez Rebolloso

A través de su perfil en redes sociales, la cantante veracruzana Lucía Gutiérrez Rebolloso anunció que es parte de los artistas que estarán en la gran inauguración del evento deportivo en el Estadio Xalapeño.

¿Quién es ella? Lucía comenzó a cantar desde muy pequeña, a los cinco años, en el grupo musical de sus padres. Gutiérrez Rebolloso se graduó de la Universidad Veracruzana en la carrera de estudios de jazz, pero en su carrera también ha tenido presencia en importantes concursos y grabaciones de talla internacional.

Lucía fue corista y directora vocal en el álbum “De todas las flores” de Natalia Lafourcade, mismo que ganó varios premios Latin Grammy y recientemente el Grammy a “Mejor Álbum de Musica Alternativa”.

Formó parte de “Un Canto por México-El Musical”, ganador de un premio Grammy a “Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano”, también de Lafourcade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucía Gutiérrez Rebolloso (@luciernagamusica)

En el 2022 se convirtió en la primera mexicana en ganar el concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan, que se realiza en Nueva Jersey, con el tema “You’d Be So Nice to Come Home To”, además de “Donna lee” y “What A Diff’rence A Day Makes”.

Recientemente se ha presentado con el grupo “Familia Gutiérrez” en varios escenarios de Veracruz y México. En febrero de este año, recibió un reconocimiento en Puebla por parte de Telebyn, por su aportación y apoyo al arte y la cultura del país.

La cantante veracruzana está en proceso de lanzar su primer disco en solitario. Ella es hija de la reconocida cantante Laura Rebolloso y del maestro Ramón Gutiérrez, ambos fundadores del grupo Son de Madera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucía Gutiérrez Rebolloso (@luciernagamusica)

La Garfield

¿Conoces a este grupo? La Garfield es una banda mexa que tiene más de 10 años de trayectoria en México, originaria de Guadalajara, Jalisco. Alejandro Alatorre, Bernardo Barajas, Diego Guzmán, Erick Ramírez, Mauricio Vázquez y Daniel Denido son los integrantes masculinos de esta banda, mismos que se unieron alrededor del 2007 y comenzaron a sonar como La Garfield Jazz Band.

Para 2010 cambiaron su nombre solo a La Garfield e incluyeron a su primer vocalista femenina, María Centeno. Así comenzó su trayecto y sus éxitos. Posteriormente, en 2013, lanzaron su primer disco titulado “Sin Miedo”. Fue hasta 2025 que alcanzaron mucha más notoriedad y fue en el lanzamiento de su segundo álbum que su vocalista dejó la banda.

Puedes leer más: Veracruzanas que usan su voz y canto para empoderar a las mujeres [Temas]

Sofía Steiner fue quien se unió como la segunda vocalista de la agrupación entrando en una nueva etapa para los músicos. Llegaron a escenarios reconocidos, como el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX. En 2020 llegaron al Vive Latino.

En 2022 entró como tercera vocalista la cantante Valentina Marentes, tras la salida de Steiner. Marentes es una cantante emergente de Xalapa, quien con solo 21 años ya cuenta con gran reconocimiento en la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Marentes (@valentinamarent)

Tiene un proyecto titulado “Tina y los Golondrinos” que ha estado de gira en varias partes del país. Valentina también ha sido parte del proyecto de Natalia Lafourcade “De todas las flores” y formó parte de “Un Canto por México-El Musical”, ganador de un premio Grammy a Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano, mismo en el que también participó Lucía Gutierrez.

Esta banda también confirmó en sus redes sociales que estará en la noche del 1 de abril en el escenario de Xalapa 2024 Grand Prix, para engalanar la noche y hacer vibrar al público, quien podrá disfrutar de sus canciones totalmente gratis.





Buhos Marching Band Mexico

La reconocida banda veracruzana Búhos Marching Band está integrada por estudiantes de la escuela Secundaria Técnica Industrial no. 3 de Xalapa. Este grupo de músicos se fundó en 1999 en esta secundaria xalapeña dirigida por Eric Mota Reyes.

Gracias al talento de esta agrupación, se han presentado en varios eventos de Veracruz, México y el extranjero, por ejemplo, una de sus presentaciones más importantes fue en el desfile de Navidad de Hollywood. Su nombre se debe a la mascota de la escuela: un búho.

La banda originaria de la capital veracruzana también tendrá una participación especial en la noche del 1 de abril en el Estadio Xalapeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buhos Marching Band Mexico (@buhosmb.mx)

Así que ya lo sabes, el Grand Prix en la capital veracruzana te esperan con una cartelera única. Recuerda que los eventos deportivos se llevarán a cabo del 5 al 7 de abril, cada competencia será por la tarde y también con entrada gratuita al público.

Puedes leer más: ¿Los conoces? Estos son los veracruzanos que participarán en el Grand Prix 2024

¿Conocías a estos artistas que se presentarán en Xalapa 2024 Grand Prix?

Disfruta de más contenido en nuestro canal de YouTube ⬇️