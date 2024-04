Sistema de impartición de justicia es fallido en Veracruz: Angélica Sánchez 

La candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, Angélica Sánchez Hernández dice que en Veracruz hay un sistema de procuración y de impartición de justicia fallido "a causa de las recomendaciones e imposiciones de personal".

Entrevistada en las oficinas de Diario de Xalapa, la exjueza del Poder Judicial del Estado, agrega que es necesario que el personal que está de más en las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial del Estado sea distribuido de forma estratégica para sacar adelante los expedientes y evitar el cierre de carpetas inconclusas.

Tan solo en el Poder Judicial, manifiesta, hay un sinnúmero de trabajadores impuestos o recomendados, que se pasan el día sin ejercer alguna actividad productiva.

Como ejemplo, sostuvo que en Minatitlán solo hay un juez con un auxiliar para atender un distrito grande, mientras que en la sede del Poder Judicial del Estado, en Xalapa, hay trabajadores de más.

Además, según ella, hay una manipulación de los poderes de parte del Ejecutivo y que los jueces tienen la indicación de no liberar a ningún procesado, aunque estén amparados, por lo que además de imponer la medida de prisión preventiva oficiosa, se les puede aplicar la justificada y pasar en la cárcel al menos dos años.

También manifiesta que el Instituto de la Defensoría Pública tiene deficiencias, pues "actúa como juez y parte", pues "mientras la Secretaría de Gobierno le dice a la fiscal que investigue y encarcele, a los defensores les da la orden de no defender".

Además, manifiesta que durante los recorridos que ha realizado en el estado, una de las exigencias de la ciudadanía es la de acabar con el cobro de piso, mejorar las carreteras y hacer más eficiente el sistema de salud.

Hay cacería de brujas e inventan culpables

Con base en su experiencia de 26 años como jurista, dice que "lo que advierte es una falta de respeto al Estado de Derecho, a la división de poderes y pues evidentemente también una cacería de brujas, porque en delitos muy graves, con tal de dar una respuesta a la ciudadanía, pues se inventan hasta culpables".

Recuerda el caso de los cuerpos desmembrados y conservados en neveras en una casa de seguridad de Poza Rica el 14 de agosto de 2023 y agrega: "dijeron que había detenidos, pero nunca lo demostraron, nunca dijeron quiénes eran y ni siquiera las fotografías cubiertas demostraron y eso a nosotros, a mí, me hace sospechar que realmente no hay nadie detenido".

Agrega que "en San Andrés Tuxtla mataron a una familia y dijeron que había detenidos, pero jamás demostraron quiénes eran y eso genera bastante duda de que realmente haya personas detenidas".

Angélica Sánchez Hernández sostuvo que en Minatitlán solo hay un juez con un auxiliar para atender un distrito grande | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Precisa que el hecho de que haya personas detenidas no significa que sean los culpables, porque, según ella, "puede ser que hayan detenido a cualquiera y (el delito) se lo quieran atribuir".

Fiscales están rebasados

También dice creer que los fiscales están rebasados en trabajo, porque se les exige demasiado; "se les exigen números y tienen que llevar tal cantidad de procesos a audiencias de control. Cuando yo estaba en un juzgado en el norte del estado, les exigían esos números y por ello llevaban hasta delitos menores, lesiones, daños, en sí delitos que se pudieron haber arreglado con un mediador, pero con tal de generar números y carpetas de investigación, las llevaban a control".

Lo anterior, abunda, ocasiona que los delitos que son realmente graves, como los homicidios y que saben quién podría ser el responsable, pues "ahí se quedan estancados, sin ser investigados".

"La gente que va a denunciar delitos, pero no se les atiende. Hay una cantidad y un cúmulo de carpetas de investigación que se cierran sin mayor observación; tan solo en las fiscalías especializadas de delitos sexuales diariamente cierran carpetas de investigación sin ejercicio de la acción penal, porque no son investigadas", insiste.

Precisa que el hecho de que haya personas detenidas no significa que sean los culpables | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Mejor organización y más personal

Para eficientar el sistema, señala, "necesariamente se requiere de una mejor organización y de más personal en los juzgados, porque habiendo más personal ese trabajo se podría agilizar".

“Si todo el trabajo se sincroniza puede eficientarse, porque se le ayuda al juez a que lleve a cabo las audiencias iniciales y programar que la audiencia de continuación se lleve a cabo sin contratiempos".

Sin embargo, recalca que se requiere de la intención; "desgraciadamente mucho personal que entró en este sexenio es recomendado por Morena; es gente que metió desde la presidenta del Tribunal, a la que le encargaron que tiene que entrar tantas personas y las tienen ahí, porque son recomendados en Xalapa y no se ponen a pensar que si quiere trabajar esa persona, también se puede ir a Poza Rica, Tuxpan, Papantla o a los juzgados en donde hacen falta".

La candidata también asegura que los juzgados de control "están bastante excedidos de trabajo; muchas veces quien está citado a audiencia a las 10 de la mañana entra las 5 de la tarde y no es culpa del juez, porque él quiere desahogar las audiencias rápido, pero se les va acumulando por cuestiones de trabajo y tiene que darle prioridad a lo más importante y eso ha generado un rezago por la falta de personal".

Agrega que en los juzgados de control si acaso habrá dos auxiliares, aunque hay otros juzgados que solamente tienen un auxiliar, es decir, un oficial administrativo para los jueces, porque no hay actuario, no hay secretario y no hay auxiliar de sala.

"Un juez, según el distrito en el que esté, como el de Coatzacoalcos o el de Veracruz, saca alrededor de 600 o 700 expedientes al año, tomando en cuenta que un proceso penal tiene varias audiencias, la inicial, la de continuación, la intermedia, la de revisión de medida cautelar y la audiencia de juicio", dice.

Incluso, asegura que a veces se han dado casos en donde los jueces tienen que desahogar hasta diez casos por día.

Agrega que en los juzgados de control si acaso habrá dos auxiliares, aunque hay otros juzgados que solamente tienen uno | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Abrieron carpetas en su contra

Con relación a los procesos que hay en su contra, manifiesta que la FGE le abrió tres carpetas de investigación; la primera ya fue cerrada con el no ejercicio de la acción penal por el delito contra las instituciones de la seguridad pública y contra la salud. Las otras dos son por presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia.

Además, la Fiscalía General de la República abrió un expediente, pues la FGE le dio parte para que la investigara por el arma con la que según agredió a elementos de Seguridad Pública en esta ciudad.

El 5 de junio de 2023, la entonces jueza del Poder Judicial del Estado fue detenida por elementos de Seguridad Pública que la acusaron de haberlos atacado a tiros. Luego fue puesta a disposición de la FGE, que le concedió la libertad por falta de pruebas. El 16 de junio fue recapturada en la Ciudad de México y se le acusó de haber liberado a Itiel “N”, el “Compa Playa”, investigado por el asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina Palacios, crimen ocurrido el 9 de noviembre de 2019 en Jamapa. Actualmente la jueza está amparada e insiste en que le sembraron el arma, droga y que la obligaron a accionar una pistola en el cuartel "Heriberto Jara Corona" (San José).

Con relación a los procesos que hay en su contra, manifiesta que la FGE le abrió tres carpetas de investigación | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Solo confía en la justicia federal

También dice no confiar únicamente en la justicia federal y que de volver a ejercer en el Poder Judicial del Estado lo haría solamente en caso de que ya no estén las personas que le hicieron daño.

Angélica Sánchez Hernández es originaria de la ciudad de Xalapa y vivió en la calle Belisario Domínguez, cerca Los Lagos. Su papá era sastre y su tía tenía una mercería. "Ahí pasé toda mi vida hasta que me casó y ya me fui a vivir a Lomas Verdes. Siempre fui estudiante de escuelas de Xalapa, de la Rébsamen, de la Técnica, de la Constitución y de la Facultad de Derecho".