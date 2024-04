Preocupante la violencia política y la inseguridad en Veracruz: José Yunes

Veracruz, Ver.- El candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz", José Yunes Zorrilla lamentó los ataques que han sufrido políticos en el marco del proceso electoral que se lleva a cabo este año en el país y en Veracruz.

Sin embargo, afirmó que la violencia y la inseguridad son más visibles en esta época por el contexto político – electoral, pero esta última es una situación que han sufrido los veracruzanos en los últimos cinco años, debido a las malas decisiones del actual gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

¿Cuántas personas han sido asesinadas en el proceso electoral de 2024?

Lamentó que desde que inició el proceso electoral en Veracruz sumen ya 17 personas asesinadas que buscaban algún cargo de elección popular. Sin embargo, hizo ver que la inseguridad afecta a todos los veracruzanos, incluso sigue la desaparición de mujeres y jóvenes, sin que el gobierno intervenga.

Elecciones 2024 Queja contra Miguel Ángel Yunes Márquez por violencia política es improcedente: OPLE

“Lamentamos mucho ese clima de violencia que a lo mejor adquiere mayor relevancia por el momento que estamos viviendo, por el momento electoral, pero no se escapan ustedes los periodistas, no se escapan las mujeres, lamentablemente siguen desapareciendo jóvenes, es decir, si no nos damos cuenta que el tema de seguridad se debe al abandono de un gobierno que no está a la altura de su responsabilidad, poco podemos hacer”.

Yunes Zorrilla coincidió en que la situación de inseguridad y violencia inhibe la participación de la ciudadanía, pero al mismo tiempo genera incertidumbre para atraer a los inversionistas privados.

Señaló que por lo anterior, en Veracruz se padece de una parálisis en materia de desarrollo económico y falta de empleo, que no permite mejorar la calidad y condición de vida de los veracruzanos.

“No solo la participación ciudadana en materia electoral, sino la posibilidad de que lleguen inversiones para generar trabajos, sin duda, sin seguridad no hay condiciones de desarrollo económico y lo estamos viviendo”, declaró.

El candidato del PRI, PAN y PRD afirmó que espera que la jornada electoral del próximo 2 de junio se pueda llevar a cabo con certeza y seguridad para los ciudadanos, a pesar del clima de violencia.

Sin embargo, también hizo el llamado para denunciar en caso de que sean objeto de algún condicionamiento por parte de las autoridades o el partido oficial, para defender su voto el día de las elecciones.





“Nosotros estamos muy claros que la elección ya detonó a nuestro favor y hoy nos estamos organizando y hacemos un llamado a quienes nos escuchen a que se cuiden y se proteja el sufragio libre de los veracruzanos, que sin duda es para nosotros, desde el primer día hemos visto indicios de que se quiere robar la elección”.

Lo anterior lo declaró previo al encuentro que sostuvo con jóvenes y personal académico de una universidad privada en la ciudad de Veracruz para presentar sus propuestas, buscando generar conciencia sobre la importancia de elegir un gobierno comprometido con el bienestar y la seguridad de todos los veracruzanos.