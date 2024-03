Angélica Sánchez Hernández se suma a campañas con Movimiento Ciudadano

Veracruz, Ver.- Angélica Sánchez Hernández, candidata al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano, arrancó campaña en la ciudad de Veracruz con una conferencia de prensa.

Acompañada de las también candidatas a las diputaciones federales por los distritos 12 perteneciente a Veracruz, Karina Guzmán Marín y del distrito 4 correspondiente a Boca del Río, María de Jesús Lavalle Rendón, destacó que su estandarte de campaña será la búsqueda de justicia para la gente ante la ineficiencia de las autoridades encargadas del tema.

¿Cuál fue el mensaje de Angélica Sánchez Hernández?

“Sé de lo que es capaz un gobierno autoritario, ignorante y sin personalidad, sé cuál es el precio, lo he pagado con mi libertad, a mis 58 años les digo, estoy dispuesta a luchar, tengo los puños cerrados y por defendernos a todos, no me voy a detener”.

Durante su mensaje externó su inconformidad con el recorte de 27 mil millones de pesos al presupuesto, aprobado y avalado, de los cuales algunos tratan de repetir en el cargo.

Externó que con ese recorte, se pudieron haber ayudado a por lo menos 27 municipios que se encuentran fuera de la mano del gobierno del estado.

"Hoy veo con tristeza que los candidatos veracruzanos de Morena, en lugar de estar en Veracruz, se van de matraqueros al zócalo de la Ciudad de México, como borregos", dijo

Sánchez Hernández enlistó una serie de carencias a sectores como el campo, pues comentó que aunque existe el programa "Sembrando vida" está lleno de corrupciones y los recursos no llegan a los productores.

Externó que durante 58 años ha sido testigo de la destrucción del país a manos del PRI con gobiernos corruptos y el abuso de autoridad.

Dijo que luego el PAN donde sucedió lo mismo y después Morena llegó a aprovecharse de la buena fe y la necesidad de un cambio, bañó el país de sangre, cerró los ojos, se tapó los oídos y la boca mientras miles de mexicanos son extorsionados, secuestrados y asesinados.

Durante la rueda de prensa también estuvieron presentes, el presidente de “Municipios en Movimiento”, José Manuel Del Río Virgen y el suplente de la primera fórmula al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Tomás Mundo Arriasa.