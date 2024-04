En Veracruz, líderes de colonias exponen presuntas amenazas para votar por Rocío Nahle

Veracruz, Ver.- Líderes de colonias en Veracruz y Boca del Río denunciaron presuntas amenazas contra las clases vulnerables de que si no votan por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, les retirarán los apoyos otorgados por el gobierno federal.

En rueda de prensa, Natividad Ericson Paredes y Blanca Soto Molina afirmaron que en las distintas colonias, la población adulta mayor está siendo hostigada y aunque no señalaron directamente a alguien, manifestaron que hay preocupación y temor de parte de la gente de que puedan quedarse sin sus apoyos como el de 65 y más.

¿Cómo son las presuntas amenazas hacia adultos mayores para votar por Rocío Nahle?

“En los recorridos que hacemos nos encontramos con gente que está siendo amenazada de que les van a quitar sus apoyos, nosotros les decimos que eso no va a pasar, pero es importante difundir este mensaje, que voten por quien quieran”, externó Ericson Paredes.

Blanca Soto Molina, presidenta de la asociación civil Mujeres en Acción, afirmó que si bien es tiempo de que Veracruz tenga una gobernadora, hay descontento de que la candidata sea una persona que no haya nacido en Veracruz.

“No estamos de acuerdo que nos gobierne una persona de otro estado, que viene de Zacatecas y que hemos visto que le han sacado que tiene propiedades, no estamos conformes con los gobiernos de Morena a nivel nacional y en el estado, queremos que en Veracruz nos represente un veracruzano o veracruzana sin importar el partido”, dijo.

Opinaron que además de que la candidata de Morena no es veracruzana, en las últimas semanas ha estado involucrada en varios escándalos de presunta corrupción, por lo que insisten que no quisieran ser gobernadas por una persona que no ha sido honesta y que ha tratado de engañar al pueblo.

Las líderes de colonia también expusieron el tema de la inseguridad como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pues la actual administración prometió reducir los delitos y señalaron que lastimosamente Veracruz ocupa uno de los principales lugares en feminicidio.

“Hablamos de que hay mucha inseguridad, como mujeres no podemos salir a las calles tranquilas, hemos visto que con estos gobiernos el país está de cabeza”, puntualizaron.

Las representantes populares indicaron que a nivel estado son alrededor de 300 líderes populares que se han unido para hacer un llamado al gobierno para que antes de concluir funciones se atienda el tema de la inseguridad.