Campañas de desprestigio son de la "vieja política": Hipólito Deschamps

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Hipólito Deschamps Espino Barros pidió a las demás propuestas concentrarse en los problemas reales de Veracruz y dejar de lado las campañas de desprestigio que en cada proceso electoral se aplican y son de la "vieja política".

En entrevista, realizada en el parque Benito Juárez de Xalapa, el representante del partido naranja criticó el actuar de sus contrincantes al mencionar que la entidad tiene muchos problemas como para estar evidenciando "quien tiene la casa más grande".

"Me da mucha risa y se me hace ridículo porque todas las elecciones en Veracruz es lo mismo, para saber quién tiene la casa mas grande, todos somos vecinos allá, yo vivo en la Riviera veracruzana, Pepe vive ahí, Rocío vive ahí, nos debemos concentrar en los problemas que tiene la población", expuso.

Señaló que todas las personas que ahora se "atacan" son millonarias porque se han hecho "ricas con el poder obtenido en varios años".

"No hay empleo, no hay seguridad, no hay medicinas y la disputa de siempre es agarrar un tuitero o agarrar a alguien para que publique la foto de la casa mas grande, todos ellos, no nos engañemos son millonarios y las fortunas las han hecho gracias al poder que han obtenido a través de los años, la gente merece mayor respeto y atención en las cosas importantes", dijo.

Refirió que todas las propuestas tienen un trabajo complicado, pues la ciudadanía ya no cree en los partidos políticos ni en los candidatos.

"La gente ya no cree en nadie, todos tenemos complicaciones, incluso yo, para que la gente conozca las propuestas y sepa que tenemos trabajo", opinó.

Ante ello, manifestó que ha recorrido todo el estado para conocer las necesidades de las personas y los temas que más les importan.

"Estamos definiendo el tema del registro, hemos estado recorriendo el estado, estuve en el norte de Veracruz", comentó.

Destacó que muchos políticos se han sumado a Movimiento Ciudadano, ya que observan que los partidos políticos van en declive o están por desaparecer.

"Ya se sumaron varios, ya se van a dar cuenta, no me gusta hablar de cantidades porque yo no trato a las personas como 'barajitas' como lo hacen otros políticos, lo veo como gente que se está convenciendo y es válido, se han unido personas de todos los partidos políticos, incluso Morena", aseveró.

En su opinión, el PAN, PRI y PRD son partidos políticos que ya no lograrán recuperarse o volver a tener el impulso que tuvieron en años anteriores.

"Los partidos no son los malos, lo malo es la gente que forma a los partidos o entes, en el PAN había una cúpula voraz que estaba tratando de recoger lo que queda del partido porque sí es un partido que ya poco a poco va a ir desapareciendo, el PRI va a donde está el PRD, el PAN va a donde está el PRI, son los partidos que tienen mayor desgaste a nivel nacional y estatal, tienen muchos negativos", opinó.

Finalmente, el precandidato rechazó que vaya a solicitar algún tipo de seguridad, pero reconoció que sí cuenta con un escolta que lo acompaña en sus recorridos.

"Yo respeto y no juzgo a mis compañeros que lo hagan del partido que sea, la situación de Veracruz es grave en el tema de seguridad, no solo para los candidatos, sino para toda la población. Si el partido así lo solicita tendré que respetar esa decisión, pero hasta el momento yo estoy solo con la persona que está conmigo que si es un escolta, está armado, pero no voy a pedir a nadie más", expuso.