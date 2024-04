Niegan que candidatos de MC sean "esquiroles" de Morena

El candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Ciudadano (MC), Hipólito "Polo" Deschamps Espino Barros rechazó que los candidatos de su partido sean "esquiroles" de Morena y del gobierno del estado, como acusó Sofía Yunes tras su salida de dicho partido.

El candidato en conferencia de prensa, afirmó que Movimiento Ciudadano es más que una sola persona, incluido él.

¿Qué dijo Hipólito Deschamps Espino sobre la salida de Sofía Yunes de Movimiento Ciudadano?

“Le deseo lo mejor a ella en sus proyectos, pero Movimiento Ciudadano es más que cualquier persona, incluyéndome a mí, es lo único que puedo decir al respecto. Es algo que tendría que explicar ella, porque es falso”, dijo.

Asimismo confirmó su participación en los dos debates convocados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), así como en el organizado por la Coparmex y una radiodifusora del puerto de Veracruz y dijo esperar que sus contrincantes le sigan apostando a la descalificación y no a las propuestas.

"Yo espero que sigan con sus chismes de lavadero los dos dándose de jalones de pelo, hablando de quién la tiene más grande para que no den promesas ni propuestas a los veracruzanos, porque saben que no cumplen".

En ese sentido se pronunció que en estos debates se tengan propuestas y no descalificaciones.

“Obviamente hay cuatro por el momento, dos del OPLE, uno de la Coparmex y otro de XEU, a esos cuatro acepté la invitación (...) Yo lo que espero es que sigan con sus chismes de lavadero los dos, hablando de quién la tiene más grande, me refiero a las casas, para que no les den propuestas y promesas a los veracruzanos que no cumplen”.

Hipólito Deschamps Espino Barros confirmó su participación en los dos debates convocados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Agregó que no se meterá en el pleito que traen sus dos contrincantes, Rocío Nahle, candidata de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz y José Yunes Zorrilla de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, pues es lo mismo que ocurre en todas las elecciones.

“Generan esas cajas chinas, lo hacen a propósito para que cuando lleguen al gobierno es ‘yo no dije esto' la gente se va con la finta. Yo espero que en el debate se hagan señalamientos, pero de mí esperen que tendré contraste con ello y propuestas”.