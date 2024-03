Militantes de Fuerza por México Veracruz se suman con José Yunes Zorrilla

Veracruz, Ver.- A unas horas del arranque de campañas para la gubernatura del estado, militantes de Fuerza por México Veracruz renunciaron al partido para sumarse al proyecto del abanderado por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla.

En rueda de prensa, Mario Alberto López de Escalera, quien fungía como coordinador estatal de vinculación a los sindicatos y asociaciones y delegado distrital de Fuerza por México Veracruz, explicó que las estructuras de las elecciones pasadas en los municipios de Veracruz y Boca del Río que suman más de seis mil votos pasarán a favor de José Yunes.

Te puede interesar: José Yunes ha participado en 9 procesos electorales y busca el más importante: la gubernatura

¿Por qué militantes de Fuerza por México Veracruz renunciaron a su respectivo partido?

Aclaró que la decisión de salirse del partido es, entre algunas cosas, porque no fueron tomados en cuenta en la toma de decisiones para la selección de candidatos a diputaciones.

Elecciones 2024 ¡Por la gubernatura de Veracruz! Domingo 31 de marzo inician campañas electorales

Además de que están en contra de que una persona externa a Veracruz pretenda gobernar el estado.

Acusó que dicho instituto político es solo un instrumento del presidente estatal, Eduardo "Tato" Vega, para lograr un cargo público, ya que en esta elección se vislumbra obtenga una diputación local por la vía plurinominal.

"Dar a conocer a los medios y al presidente del PRI estatal que nos unimos a la campaña de Pepe Yunes y renunciamos al partido Fuerza por México, porque no estamos en la misma dirección de las políticas publicas de Fuerza por México en la alianza con Morena (..) no estamos de acuerdo que nos represente una gobernadora que no es de Veracruz y conocemos la trayectoria de Pepe Yunes", dijo.

Este sábado, el grupo se reunió con el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana y otros militantes para dar el respectivo posicionamiento.

Explicaron que las estructuras de las elecciones pasadas en los municipios de Veracruz y Boca del Río, que suman más de seis mil votos, pasarán a favor de José Yunes | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Entre los presentes se encontraban los líderes de las estructuras políticas del ex candidato a la alcaldía de Veracruz, Gustavo Souza Escamilla; la presidenta de Fuerza por México en Veracruz, Araceli Díaz y Antonio Morales ex candidato a la alcaldía de Boca del Río por Fuerza por México Veracruz