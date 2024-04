Necesario que MC tenga mayoría legislativa en el estado: Hipólito Deschamps

Veracruz, Ver.- Hipólito Deschamps Espino Barros, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Veracruz, destacó la importancia de que su partido cuente con mayoría calificada en el congreso local para que junto con su administración puedan sacar de la pobreza a los 5 millones de personas que tiene Veracruz.

“Se va a ganar sin duda la gubernatura, pero necesitamos también un congreso que entienda las prioridades que tiene Movimiento Ciudadano y ¿cuáles son esas prioridades?, esos cinco millones de pobres que tiene el estado de Veracruz”.

Es por eso que el abanderado por Movimiento Ciudadano, hizo un llamado al electorado a apoyar con su voto el próximo domingo 2 de junio a los 30 hombres y mujeres postulados por su partido porque se requiere de un Congreso que entienda las prioridades que tiene Veracruz

“Lo he explicado en infinidad de ocasiones, somos 8 millones de habitantes y más del 60 por ciento viven en la pobreza y no lo he visto por estadísticas ni asesores políticos sino conminando con la gente, el comerciante, el abuelito, platicando con las familias veracruzanas, cuando me hablan de cien, doscientos, cuatrocientos pesos que ganan al día”.

“Eso no es digno que una persona tenga que trabajar hasta los 85 años como lo están haciendo las personas, que deberían estar descansando, pero no se han generado esas condiciones en el estado de Veracruz, por eso yo necesito que haya nuestros diputados locales en el Congreso, gente que entienda, ciudadanos de bien que no estén por cuota políticas o temas familiares sino porque quieren hacer algo por su distrito”, comentó.

En el marco del arranque de campaña de las y los candidatos a las diputaciones locales realizado en el Puerto de Veracruz, Espino Barros dijo tener confianza que las y los abanderados a las diputaciones locales sabrán hacer su trabajo al tiempo que los exhortó a no dejar de caminar, ya que solo tienen un mes para convencer a la ciudadanía que se puede cambiar el destino de Veracruz.

Pues recuerda que todos los políticos y gobernantes del pasado han quedado a deber a los veracruzanos y el 2 de junio es la oportunidad para que Movimiento Ciudadano demuestre que es la mejor opción.

En el evento de arranque de campaña estuvieron presentes, la y el candidato a la primera y segunda fórmula al Senado; las y los candidatos a las diputaciones federales así como a las diputaciones locales distrito 14 Veracruz, distrito 15 Veracruz 2 y de Boca del Río: y del distrito 17 Alvarado.

También estuvieron presentes el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal, Sergio Gil Rullán y el Delegado Nacional en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz; así como el candidato por la vía de representación proporcional Adrián Ávila Estrada.