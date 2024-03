PAN emite recomendaciones a candidatos ante inseguridad en Veracruz

Veracruz, Ver.- Ante el clima de inseguridad que vive Veracruz y que algunos políticos han sido víctimas, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Federico Salomón Molina informó que se han hecho recomendaciones a sus candidatos para que moderen sus actividades de campaña en zonas consideradas como foco rojo.

¿Qué zonas de Veracruz son las más peligrosas?

En entrevista, afirmó que aunque en toda la región de Veracruz se han presentado hechos de inseguridad, el foco rojo es la zona sur.

Te puede interesar: Autonomía de universidades está en riesgo: Sara Ladrón de Guevara

En ese sentido aclaró que desde el PAN se han hecho recomendaciones a los candidatos como medida de seguridad, sobre todo para la zona de Acayucan, Minatitlán o Coatzacoalcos.

Elecciones 2024 Alcaldes, regidores y síndicos no se podrán reelegir por el mismo cargo: OPLE

“Más caliente la zona sur, es un foco súper rojo, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos (..) lo que les hemos pedido a los candidatos es que moderen un poco las actividades de campaña, que en lugares donde sepan que realmente está muy difícil la situación, pues de preferencia no ir por allá, los horarios, lo mismo que no anden muy tarde y que lo hagan acompañados”, expuso.

Insistió en que ningún candidato de la coalición pedirá seguridad, tras la solicitud del propio INE pero tomarán sus propias medidas para la realización de sus actividades.

Denuncias por uso de recursos públicos

En otro tema, en cuanto a las denuncias presentadas por uso de recursos públicos a favor de la todavía precandidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en Veracruz al gobierno del estado, Rocío Nahle García, Salomón Molina dijo que el proceso va lento y la respuesta que han dado las autoridades del OPLE no ha sido grata.

Expuso que el Organismo Público Local Electoral ha dado argumentos de que no es su competencia y que no hay mucho qué hacer, sin embargo, advirtió que agotaran todas las instancias.

Advierten que en cuanto a las denuncias presentadas por uso de recursos públicos hacia Rocío Nahle García, el proceso va lento | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“En el tema de las denuncias estamos ahí caminando, va lento con una respuesta no grata, por decirlo de alguna manera coloquial, porque en ella hemos presentado pruebas, los alegatos suficientes y el OPLE dice no hay mucho que hacer, que no les corresponde a ellos y que son otras instancias, nos dan largas”, expuso.

Recordó que hasta el momento se han presentado 19 denuncias donde se han presentado pruebas que han sido ratificadas por los partidos en alianza PRI y PRD.

Finalmente, el líder estatal anunció que la siguiente semana se emitirá la convocatoria para el tema de las diputaciones locales.

Dijo que se darán a conocer las disposiciones para que los militantes, simpatizantes o ciudadanos tengan el interés de registrarse como aspirante a la diputación local, que en este caso al PAN le tocaran 19 distritos locales.