Personas de talla baja, relegados a la hora de votar, acusan

Xalapa, Ver.-Las personas de talla baja no solo se enfrentan a la discriminación y falta de accesos e infraestructura para desarrollar sus tareas y actividades sino a la dificultad también para acudir a votar.

De acuerdo con Jacob Zayas García presidente de la Asociación Civil “Somos Pequeños Veracruz”, en las casillas no se considera a las personas de talla baja lo que desincentiva el salir a las urnas.

“No es por excusarnos, al ir a votar no hay un banco, no hay nadie que nos apoye, cargar menos pueden porque soy pesado y pues todo de mi votación, tú crees que la gente pequeña que ha sufrido la discriminación, porque yo salgo y la gente se ríe de mí, por mí no hay problema, pero para muchas personas que no tienen la preparación, que su familia no les ha dado el apoyo o que no lo han intentado, sí lo hay”.

Insistió en que poner un banquito en las áreas públicas, en cualquier espacio como las tiendas o los bancos les ayudaría mucho.

“Podíamos tener la confianza de poder ser autónomos y poder realizarlo y eso en un 70 por ciento y eso disminuye la motivación para ir a votar por parte de la gente pequeña en todos los temas obviamente. A mí me ha pasado yo voy, me llega aquí a la casilla, todos ven por quien voto o sea no le llego para echarlo, la gente se ríe de mí y si yo me incomodo imagínate a la gente que todos los días le han dicho enano, le han dicho chaparro, le han pegado y su familia los hace a un lado o no, o la su familia al contrario me lo chiquea”.

Michelle Romero dijo que para poder votar, han tenido que idear sus propias estrategias porque las autoridades electorales no piensan en ellos.

“En mi caso, por ejemplo, a las que siempre me tocan, siempre les digo, oye, ¿sabes qué? préstame la hoja, y lo que tengo que hacer es recargarme en la casilla porque en la parte de arriba yo no le llego entonces sí es complicado esa parte”.

Aunado a ello, dijo que las y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular no formulan propuestas para personas con alguna discapacidad.

“Porque tú lo sabes, la discapacidad que más morbo causa es la que tenemos nosotros (…) es mucho el trabajo que nos cuesta subirnos al autobús (…) en el mismo baño, si están ocupadas las tazas del baño y hay mingitorio, ¿qué haces? Te tienes que aguantar porque, por ejemplo, para nosotros, los hombres es bien complicado los mingitorios, ahora, imagínate para una mujer, todavía más complicado”.

Jacob Zayas agregó que muchas personas desconocen que las personas pequeñas tienen una discapacidad que es una condición que se da pero que genéticamente hace un cambio en sus huesos.

“Ahorita en el estado de Veracruz contamos con 10 personas con estado crítico de salud, dos personas ya en cuestiones de hospitalización para operación de vértebras y uno de cadera a sus 30 años y lamentablemente hace tres semanas falleció una persona de 30 años de paro cardíaco (…) mis huesos son deformes vienen a deformarse y a desgastarse en una manera muy acelerada”.

Sobre el Cuarto Congreso Multinacional de Gente Pequeña que se desarrolló del 24 al 26 de mayo en distintas sedes de la capital, dijo que acudieron personas de siete estados de la República como Sinaloa, Puebla, Oaxaca, México, Querétaro y Guerrero y más de más de 20 municipios.

“Lo hacemos de manera gratuita porque más del 80 por ciento de las personas no cuenta con una carrera no cuenta con la preparatoria, no cuenta con un trabajo, entonces obviamente con la limitante que tienen física con la limitante de discapacidad más aparte de la económica no pueden dar a entender”, agregó.

¿Qué dice el INE?

El Instituto Nacional Electoral (INE) implementó un Protocolo para la inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casillas.

Explica que forma parte del esfuerzo institucional encaminado a concretar una política integral, transversal y progresiva de igualdad de trato, goce y ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Si bien su construcción se basa en la normatividad electoral y antidiscriminatoria vigentes, este documento hace énfasis en la adopción de medidas de manera progresiva, expone.

En este sentido, explica, el Protocolo se implementará para todas las personas con discapacidad que participen como funcionarias y funcionarios en las mesas de votación.

¿Cuáles son los materiales disponibles y accesibles para personas con discapacidad y en cuántas casillas estarán?

-Etiquetas Braille: Todas las urnas de cada elección se les colocará la etiqueta en sistema Braille por tipo de elección, de tal manera que la totalidad de las urnas cuenten con la misma.

-Mampara especial: Brinda el apoyo a las y los ciudadanos con discapacidad o de estatura baja o talla pequeña, ya que puede colocarse sobre una silla de ruedas, una mesa o de presentarse el caso, trasladar hacia el vehículo donde la persona con discapacidad ha sido trasladada para acercarse a la casilla lo más posible, con lo que se ofrece accesibilidad, seguridad y facilidad para la emisión de su voto. Para las elecciones federales de 2024, se producirán mamparas especiales, a razón de dos mamparas por cada cancel, existirán casos de casillas en las que se dote de dos mamparas especiales en lugar de un cancel electoral portátil.

-Plantilla Braille: Este instrumento proporcionara condiciones de mayor equidad a las personas con discapacidad visual para el ejercicio de su voto, en la plantilla se coloca la boleta y el ciudadano que conozca esta escritura puede marcarla sin ayuda de otra persona. Se propone que el criterio de dotación sea uno por domicilio, o en su caso una plantilla por cada cuatro casillas en el domicilio.

- Sello X: El modelo permite utilizarse de diversas maneras, en caso de ausencia de extremidad se puede ajustar con las correas y seguros que incluye el modelo; así mismo puede colocarse entre los dedos en caso de que no se tenga movilidad parcial o talidad de la mano, todo esto para facilitar el ejercicio del voto y opinión y facilidad en el marcaje de la boleta electoral. Se propone que el criterio de dotación sea uno por domicilio, o en su caso un sello por cada cuatro casillas en el domicilio.