Con esta elección se está debatiendo por el tipo de país que queremos: Enrique de la Madrid

En este momento con esta elección en México, se está debatiendo y decidiendo por el tipo de país que queremos; lo que está en juego es que se consolide un país autoritario y pobre, "o que nos animemos a un país que sea próspero, democrático y de libertades", afirmó el político y exsecretario de Turismo federal Enrique de la Madrid Cordero.

Dijo que en general la situación que se vive en Veracruz está mal, pues hay inseguridad y está mal gobernado, "pero con posibilidades de salir adelante, si eligen bien".

Durante su encuentro con jóvenes en un hotel de la ciudad dijo que por un lado se ofrece una visión muy propia de cierto perfil de mexicanos que todavía creen en un "caudillo" y que decida por nosotros y otra que no es así.

"Parte del debate es que estamos en un momento de decisión de tipo de país. El debate realmente, si lo tratamos de simplificar, estamos debatiendo por el tipo de país que queremos. Y por un lado, te ofrece una visión que es muy propia de un cierto perfil de mexicanos, que todavía creen en un caudillo, en una figura fuerte, en alguien que decida por nosotros, alguien que nos ayude a resolver nuestros temas".

Reiteró que por un lado, hay esa actitud todavía culturalmente nuestra de que el gobierno es el que tiene que dirigir en gran medida la economía y decir hacia dónde debe de avanzar.

Enrique de la Madrid Cordero, político y exsecretario de Turismo federal / Foto: Ariadna García / Diario de Xalapa

Sin embargo, agregó que hay otra mitad de la población a la que todo lo anterior, no les hace sentido, "porque pensamos algunos que si somos más los que pensamos y nos ponemos de acuerdo, seguramente pensamos más que uno".

Agregó que la discusión de esta elección tiene un agravante y es que hoy en el mundo, hay tendencias autoritarias, totalitarias, que pueden ir más alláby que pueden ser fascistas.

"¿Qué es eso? Porque fascistas, el fascismo es algo que surgió en Italia en el siglo pasado, con Mussolini, pero siempre han habido estas tendencias de imponer. Pero ¿qué es lo que hoy caracteriza? ¿Qué caracteriza al fascismo? El fascismo es un movimiento que tiende a polarizar a la sociedad, que le gusta enfrentar a la sociedad, a partir, sobre todo, del rencor, del resentimiento y de la envidia".

Asimismo, cuestionado sobre la baja participación de los jóvenes en las elecciones, dijo que este sector de la pobl ción, siempre han participado poco con respecto a su porcentaje, por lo que consideró que los jóvenes de hoy no son muy diferentes en ese sentido.

"Y luego también lo que he escuchado es que los primeros votantes se entusiasman, salen y votan, y ya es en las siguientes elecciones donde baja la votación".

Y es que explicó que normalmente cuando en las casas se habla de política se habla "bastante mal".

"Y decimos, no, mira, es que estos del PRI son terribles, mira todos los daños que han hecho, es espantoso, y luego acabamos con la frase: mugre país, y luego dices, no, a ahora llegó el PAN, y también nos habían dicho que iban a hacer las cosas, y pues no, no salió bien, todos son iguales, y luego terminamos: mugre país. Y ahora con los de Morena sí es verdad, pero bueno, es la misma retórica, es que todos son iguales y estos son también corruptos y tal,ñ: mugre país".

Expuso que los jóvenes han escuchado ese tipo de frases durante años en sus casas, con sus familias, pero luego se les dice:"oye, pero sal a votar, intéresate, involúcrate, ¿no te interesa tu país?".

Así, consideró que se le ha hecho daño en general a ese sector de la población porque se ha contribuido a construir una caricatura del país en el sentido de que no es veraz y no es real.

"Tenemos muchos efectos, pero también tenemos muchas fortalezas, y entonces creo que hemos hecho mal (...) creo que lo que hemos hecho mal es no contar una historia más pareja del país, sin dejar de reconocer las insuficiencias, pero también sin dejar de reconocer las cosas que hemos avanzado".