Rocío Nahle se registra como candidata; ¿vive en una casa de lujo? Esto respondió

La precandidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, acudió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a realizar su registro como candidata de los partidos políticos Morena, PT, PVEM y Fuerza por México Veracruz.

Cientos de militantes de los cuatro partidos políticos invadieron la calle Juárez, en el Centro de la capital veracruzana, espacio donde se ubica el organismo local.

Entre las personas que se conglomeraron en el lugar, la precandidata ingresó para llevar a cabo su proceso de inscripción, el cual debe ser avalado por el Consejo General del OPLE.

Desde las 15:00 horas, hora y media antes del horario en el que estaba previsto el registro, la vialidad sobre la calle, entre las calles Revolución y Clavijero, fue cerrada a la circulación, lo que generó molestia entre los conductores.

La precandidata ingresó al inmueble acompañada de su esposo José Luis Peña Peña alrededor de las 17:10 horas, con un retraso de un poco más de media hora.

Desde su llegada saludó a los militantes de los partidos políticos que se presentaron al lugar y que le gritaban al unísono “gobernadora, gobernadora”.

La precandidata estuvo acompañada de los dirigentes de los partidos políticos Morena, Esteban Ramírez Zepeta; PT, Vicente Aguilar Aguilar; PVEM, Marcelo Ruiz Sánchez, y Fuerza por México Veracruz, Eduardo Vega Yunes.

Además, la acompañaron el senador Ernesto Pérez Astorga; el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil; y los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la diputación federal por Córdoba Zenyazen Escobar García; y a la diputación por Coatzacoalcos Roberto Ramos Alor.

Al cumplir con el registro ante el OPLE, manda un mensaje a sus detractores

La precandidata estuvo acompañada por los dirigentes de los partidos políticos Morena, PT, PVEM y Fuerza por México Veracruz

Tras la entrega de su solicitud de registro, la precandidata presentó un mensaje en el que aseguró que no caerá en provocaciones.

“No vamos a caer en provocaciones porque nosotros tenemos un discurso propositivo, porque nosotros construimos, transformamos y no hay que detenernos, porque nosotros vamos en el camino correcto y todo esto lo digo porque cada uno de ustedes que hoy nos acompañan representan en sus municipios, en sus Distritos y colonias la voz del movimiento”, comentó.

Afirmó que siempre se ha conducido con apego, “de cara y frente con trabajo, y soy una profesionista, así he trabajado, fui diputada federal, senadora y tuve el privilegio de que el presidente me nombrara Secretaria de Energía, con esa carta me presentó hoy”.

“Nuestro proyecto es un proyecto es nacionalista, es cuidar nuestro territorio, país y gente, aunque tenemos convivir con el exterior de la mejor manera, por el bien de todos primero México y primero Veracruz, nuestro proyecto contrasta con otros que han entregado la patria, que han entregado el territorio”, comentó.

Señaló que se da cumplimiento a la ley en los tiempos electorales marcados, a fin de “enfilarse” para la campaña política, la cual, dijo, iniciará en el puerto de Veracruz.

Adelantó que el 31 de marzo, día en que inicia la campaña política se presentará el Proyecto Estatal de Desarrollo

“No tengan ninguna duda, vamos a ganar, vamos a ganar porque hoy hicimos el registro para una contienda digna, equitativa, limpia, apegados a la ley, apegados a la norma, vamos a recorrer todos los municipios, hemos estado recogiendo las propuestas, los sentimientos, todas las observaciones”, dijo.

Adelantó que el 31 de marzo, día en que inicia la campaña política se presentará el Proyecto Estatal de Desarrollo que habrá de aplicar en los seis años que, en caso de ganar, estará al frente de la gubernatura de Veracruz.

“La Cuarta Transformación está en marcha en todo nuestro país y en Veracruz, vamos a caminar, a ras de suelo, casa por cada, con cada uno de los veracruzanos y veracruzanas porque nuestro movimiento es para y por el pueblo, nuestro movimiento en cada calle recoge sentimientos”, expresó.

Al cuestionarle si vive en un fraccionamiento de lujo en Alvararo, respondió

“Yo no me enredo en broncas”, fue la respuesta de la precandidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, al ser cuestionada sobre la procedencia de la casa ubicada en el fraccionamiento El Dorado en Alvarado.

En redes sociales y en diferentes medios de comunicación se dio a conocer que la representante de los partidos políticos Morena, PT, PVEM y Fuerza por México presuntamente vive en una zona residencial de lujo a la que únicamente se puede acceder a bordo de yates.

Este hecho fue criticado por la oposición, desde donde se le pidió aclarar el tema, debido a que la vivienda supuestamente tiene un valor de 8.5 millones de pesos.

Esta tarde Nahle García acudió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a realizar su registro como candidata a la gubernatura, donde fue abordada por los medios de comunicación sobre el tema.

Ante ello, respondió: “Yo vengo a registrarme, yo no me enredo en broncas, yo no me enredo en esas cosas”, expuso.

Entre las decenas de militantes que se aglutinaron en el lugar, ubicado en la calle Juárez de Xalapa, la precandidata se limitó a dar respuestas breves a los comunicadores.

Además, se le cuestionó sobre la inasistencia del candidato a la Senaduría por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien fue “bajado” de la primera a la segunda fórmula bajo el argumento de la paridad.

Ante ello, se limitó a asegurar que no existe ninguna ruptura con su compañero de Morena, quien la ha acompañado a todos los mítines que ha realizado en la entidad.

“No hay ninguna (fractura), es la propia ley la que estamos respetando”, dijo. Tras estas respuestas, la precandidata rechazó responder los demás cuestionamientos que se le hicieron.

Tema de la casa en "El Dorado", un distractor: Esteban Ramírez

El dirigente estatal Morena Esteban Ramírez Zepeta defendió a la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz a la gubernatura, Rocío Nahle García, al afirmar que las denuncias por una supuesta casa en el fraccionamiento El Dorado, en el municipio de Alvarado, son un distractor.

Ramírez Zepeta fue cuestionado sobre la denuncia que se hizo en medios de comunicación y redes sociales en torno a que Nahle García presuntamente vive en una zona residencial de lujo a la que únicamente se puede acceder a bordo de yates, la cual supuestamente tiene un valor de 8.5 millones de pesos.

Sobre el tema, el líder de Morena en Veracruz aseguró que van a seguir saliendo denuncias “de ese tipo”. En su opinión, se trata de hechos que son utilizados por la oposición para “manchar” el trabajo de la precandidata.

El dirigente estatal Morena Esteban Ramírez Zepeta defendió a la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz

“Son cuestiones que van a seguir ocupando para manchar el trabajo y la trayectoria de una persona, pero repito, no olvidemos ¿Quién desfalcó el ISSSTE?, que es el suplente del hijo para el Senado”, dijo al referirse al exgobernador de Veracruz de extracción panista, Miguel Ángel Yunes Zorrilla.

Consideró que se trata de distractores con los que se busca minimizar las propuestas reales de la precandidata.

“Que no los distraigan ni a los medios ni a los ciudadanos, que no los distraigan, ¿Hacia dónde quieren ir?, es una distracción, claro, y quieren manchar el trabajo y la trayectoria de una mujer como lo que es la ingeniera Rocío Nahle”, expresó.

Asimismo, solicitó a quienes acusan a la precandidata de tener esa propiedad a presentar la denuncia correspondiente.

“Lo que sí reconozco es que la ingeniera lleva arriba las encuestas más de 30 puntos a Pepe (José Francisco Yunes Zorrilla), eso sí reconozco, reconozco que la que va a ganar el 2 de junio va a ser Rocío Nahle, quien lleva el mayor número de simpatizantes para su candidatura es Rocío Nahle, la que lleva el mayor número de apoyos ciudadanos es Rocío Nahle, eso es lo que sí reconozco”, agregó.