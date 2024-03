INE ratifica a Jaime Humberto Pérez como candidato indígena por Papantla

El diputado federal de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe dio a conocer que el Consejo General del INE lo ratificó como candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia para el Distrito electoral federal de Papantla.

A través de sus redes sociales oficiales, el legislador del partido Morena indicó que tras el análisis de la documentación que presentó ante el organismo federal se tomó la determinación de que sea quien represente a la coalición en las urnas.

Te puede interesar: José Francisco Yunes se registraría en el OPLE el 22 de marzo

“Todos los consejeros tenían el dictamen del INE relativo a los acuerdos de solicitudes de las sustituciones de las candidaturas para el proceso federal 2023-2024, ahí hay una serie de documentos. En este dictamen que se aprobó se me confirma como candidato. Jaime Humberto Pérez Bernabe, su servidor, Veracruz 06 propietario. Esto es lo que se acaba de aprobar en términos generales, estoy muy contento, les quiero agradecer a todos ustedes este acuerdo, ahí viene su servidor en sentido positivo”, expuso en in mensaje publicado en sus redes.

Elecciones 2024 168 personas buscan cargo de consejero en el OPLE

Refirió que para la representación de este Distrito se inscribieron 34 personas, 28 hombres y 6 mujeres; sin embargo, él salió beneficiado en la consulta del partido Morena para ser el candidato.

“Quiero agradecer a todos ustedes que me dieron la confianza de ser el representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de mi partido Morena, el PT y el PVEM, hay quienes dicen ¿qué no hay otros?, sí, hubo muchos, hubo 28 varones y 6 mujeres que nos registramos y de esas personas nada más fuimos a la encuesta final ocho o nuevo, no recuerdo bien, pero pasamos la encuesta de reconocimiento y nos fuimos a la encuesta final en la cual en una mayoría la gente decidió que yo fuera”, expresó.

De la misma forma, aseveró que se siente orgulloso de representar a la comunidad Totonaca a la que pertenece desde que nació.

El pasado 4 de marzo, el legislador federal y exalcalde de Gutiérrez Zamora fue notificado por el INE que su registro no era procedente como representante indígena, dentro de las acciones afirmativas de la coalición, ya que su acta de nacimiento y su credencial de elector fueron registradas en el municipio de Gutiérrez Zamora y no en Papantla, cabecera del Distrito 06 federal.

Leer más: Sigamos Haciendo Historia en Veracruz presenta modificación para candidaturas

En su defensa, el legislador presentó una constancia de pertenencia a la comunidad indígena Pueblillo, del municipio de Papantla, lugar del cual son originarios sus padres y sus abuelos desde hace cinco décadas.

Además, emitió una constancia firmada por el agente municipal de Pueblillo en la que se señala que pertenece a la comunidad Totonaca y que es hablante de la lengua totonaca.

La documentación fue aceptada por el INE, por lo que el Consejo General ratificó su candidatura con la que buscará su reelección por el Distrito 06 federal de Papantla en el que se incluye a los municipios de Coahuitlán, Colipa, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán y Gutiérrrez Zamora.