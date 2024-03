Pese a violencia, partidos políticos no solicitarán medidas de prevención

Las dirigencias estatales de los partidos políticos rechazaron que vayan a solicitar seguridad o medidas especiales para las candidaturas que buscan un cargo federal o local.

Aunque reconocieron que se han registrado varios actos de violencia, los cuales podrían incidir en la participación ciudadana en las elecciones de junio próximo, opinaron que la seguridad debe ser generalizada.

Ante ello, exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales garantizar que el proceso electoral se desarrolle en calma y se aporten las medidas necesarias para que la ciudadanía salga a las urnas.

La exigencia de Movimiento Ciudadano

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, aseguró que no solicitarán medidas de seguridad para los candidatos que busquen un espacio federal o local.

“Nosotros solicitaremos protección sólo para los candidatos que la soliciten, en el caso particular de Movimiento Ciudadano la única persona que nos ha solicitado ha sido la exjueza Angélica Sánchez, de ahí en fuera ningún candidato ha solicitado seguridad, lo que siempre he creído que se tiene que garantizar la seguridad para todas y todos sin importar que estemos o no en proceso electoral”, dijo.

Señaló que en el proceso electoral pasado, Veracruz fue el estado con mayor violencia política, “tuvimos asesinados, atentados, amenazados, ya sin hablar de la violencia política en razón de género en la que estuvimos en los primeros lugares”.

Recordó que en los comicios anteriores de 2021 Veracruz fue uno de los estados con mayor violencia, por lo que exigió a las autoridades que se cumpla con la ley y se brinden todas las medidas de seguridad para la población.

“Nosotros exigimos porque lo que está por ley no se puede solicitar, se debe de exigir y la ley contempla que las elecciones se lleven de manera pacífica, en un ejercicio democrático y plural para la ciudadanía, deben garantizar la seguridad en todo momento, no nada más en procesos electorales, es evidente que han tenido una descomposición porque ha habido un crecimiento en la inseguridad y violencia, se exige lo que está en la ley, que se garantice la seguridad para todos”, expresó.

Desde el PAN

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, criticó todos los actos de violencia que se han registrado en la entidad, previo a las elecciones que se desarrollarán en junio próximo.

No obstante, aseveró que no solicitarán protección para los candidatos, ya que en Veracruz no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda.

“Hasta este momento ningún candidato de la coalición ha externado su interés por recibir protección, pero lo que siempre hemos dicho es que no debe haber ciudadanos de primera ni segunda con protección, la seguridad se debe garantizar para todos”, expuso.

Destacó que cada candidatura tomará las previsiones necesarias, conforme a las actividades que tenga programadas para sus recorridos durante su campaña.

“Se ajustarán algunas cosas como no andar muy de noche, ajustar agendas, tomar previsiones en carreteras, no recorrer zonas que se consideren un riesgo, se protegerán no sólo ellos, sino a todo su equipo de trabajo que es importante e indispensable”, comentó.

MORENA rechaza violencia

Para la dirigencia estatal de Morena, a cargo de Esteban Ramírez Zepeta, los hechos que se han registrado no serán motivo de inhibición del voto, debido a que las autoridades estatales intervinieron de manera adecuada.

El dirigente aseguró que a la fecha ninguna de las candidaturas ha manifestado que se buscará tener seguridad o protección especial. “Nosotros confiamos en las acciones de las autoridades, estamos convencidos de que se tendrán buenos resultados en materia de seguridad y que las elecciones se desarrollarán de manera adecuada”, opinó.

Además, descartó que se tomen medidas de seguridad para los recorridos en los diferentes distritos electorales.

“Los compañeros que van por lo federal ya iniciaron sus campañas y no nos han reportado incidentes, están haciendo sus recorridos en sus distritos y trabajando fuerte, de esa manera seguramente trabajarán quienes vayan por las diputaciones locales, tenemos confianza en las instituciones, las respetamos y sabemos que no habrá situaciones que lamentar”, expresó.

El PRD señala que violencia es preocupante

El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, aseguró que en varios puntos del estado existe intervención de la delincuencia organizada porque “no hay aplicación de la ley”.

Observó que la situación de violencia se va a “poner peor” cuando las elecciones se acerquen, ya que los candidatos del frente opositor están creciendo, por lo que serán atacados.

“La seguridad es un caso fatal en el país y en Veracruz, hay asesinatos por todas partes, el hecho de que hayan asesinado a varios actores políticos nos preocupa. El gobierno no va a dejar que se le gane tan fácilmente, la única forma de detener todas estas acciones es que la ciudadanía salga a votar”, comentó.

Sin embargo, señaló que a la fecha ninguno de sus candidatos cuenta con seguridad especial, pero sí se han tomado medidas preventivas.

“Estamos ante actos de inseguridad que deben ser atendidos de inmediatos, no optamos por la seguridad especial porque estamos conscientes de toda la población merece respeto y seguridad, queremos que exista seguridad, pero para todos, a fin de que las elecciones se desarrollen en paz y con la calma que se espera”, refirió.

PT no observa riesgos

El dirigente del PT, Vicente Aguilar Aguilar, aseguró que no se observan riesgos en el actual proceso electoral, ya que, aunque se han registrado actos de violencia, “se trata de hechos aislados”.

Indicó que en cada una de los actos presentados la Fiscalía General del Estado ha actuado en consecuencia. “En cada uno de los actos se ha visto el actuar de la Fiscalía, nosotros confiamos en que todos los casos se resolverán, confiamos también en que todos los partidos políticos atenderán nos conduciremos de manera pacífica para que no suceda que se caliente el ambiente político y nos afecte en las elecciones”, dijo.

Consideró indispensable que en cada zona las autoridades realicen un análisis y apliquen, si así se requieren, las medidas de seguridad necesarias para toda la población.

“Que se haga un análisis en donde se identifiquen actos de violencia, son casos aislados, no sabemos si son delitos del fuero común, si son de la delincuencia organizada, que nos diga la Fiscalía al realizar las investigaciones correspondientes qué es lo que se está logrando, viene una elección nacional y una local, para eso necesitamos que exista seguridad en todo el estado, confiamos en que las autoridades eso harán”, opinó.