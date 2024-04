Ya van 30 quejas contra Morena en este proceso electoral, ¿cuál es el motivo?

La representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), Ana Ledezma López afirmó que son ya 30 quejas las que han presentado ante los órganos electorales por el mal manejo de recursos y el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto de Morena.

¿Por qué motivo han presentado quejas contra Morena?

“Incluso hemos presentado ya algunas quejas contra el gobernador del estado por estar violentando todos los principios que debe de respetar, de entrada el no meterse a inmiscuirse en los procesos electorales. Esperamos en la resolución de las autoridades, en la pronta resolución para darles una respuesta”, dijo en conferencia de prensa.

Lamentó que desde el inicio de la campaña anticipada de Morena ha existido violación a todos los lineamientos electorales y los periodos establecidos por la constitución y en respuesta en algunos casos únicamente se aplicaron multas.

“Seguimos nosotros con los procesos, algunos están en etapas de alegatos, algunos ya están en el tribunal y bueno, esperamos que en su momento, pues por lo menos el tribunal tome la decisión correcta para sancionar estas conductas totalmente ilegales”.

Agregó que también han presentado denuncias contra los presidentes municipales como el de Fortín, Córdoba y Tihuatlán.

“Todos estos alcaldes que en horario laboral, la síndica de Poza Rica, la regidora de Nautla, han estado en eventos públicos, estamos en espera de que resuelva la autoridad electoral los procedimientos especiales sancionadores”.

A su decir, y ante las denuncias que han presentado desde el inicio del proceso hay un actuar parcial de la Fiscalía General del Estado del que la ciudadanía debe conocer.

“A mí me parece que el actuar de la Fiscalía General del Estado es parcial, no es imparcial, no le han dado seguimiento a las denuncias presentadas por Pepe Yunes, tampoco algunas denuncias presentadas por el OPLE, algunas en el INE incluso las han declarado improcedentes y nos vamos nosotros a los tribunales donde les reencauzan que lo resuelvan y también le pedimos a la ciudadanía que ponga mucha atención”.

Incluso advirtió que si no hay ninguna acción por parte de la autoridad electoral podrían pedir la destitución de algunos consejeros que en su opinión no están haciendo su trabajo.

“En este sentido es la Comisión de Quejas del Ople, ojo, estamos pendientes de que nos resuelva algunas otras denuncias que nosotros hemos presentado, procedimientos especiales sancionadores y por parte del INE, bueno, pues también hemos presentado algunas quejas sobre todo contra el Gobernador del Estado, hemos presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización, estamos esperando que en ese momento nos resuelvan conforme a la ley”, dijo.