Debate presidencial no interesó a xalapeños; simpatizantes de Morena fueron quienes lo vieron

Poco interés causó esta noche el segundo debate presidencial de los candidatos a la presidencia de la República, entre familias xalapeñas; en esta ocasión en la plaza Lerdo un grupo de militantes de Morena observaron la transmisión en una pantalla.

Este segundo encuentro para debatir entre las candidatas presidenciales de las coaliciones “Sigamos Haciendo Historia” Claudia Sheinbaum y "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no cambió en nada las actividades en la zona centro de esta capital.

Esta noche había un gran número de personas que caminaban sobre la avenida Enríquez para aprovechar el buen clima, algunos se tomaron su tiempo para recorrer la feria del Libro y quedarse a observar la vendimia de artesanos en los bajos del palacio de Gobierno. Pero mostraron poco interés por observar lo que transmitía la pantalla colocada en la plaza Lerdo.

En algunos cafés y restaurantes en punto de las 20 horas se puso la transmisión del debate para que los comensales lo pudieran observar, pero en realidad muy pocos fueron los que pusieron atención a lo que los candidatos decían en la televisión.

Casi nadie, en cafés, atendía a las pantallas de televisión. Las familias platicaban entre ellas. Alguno que otro comentaba algo de lo que escuchaban, pero eran los menos.

En el caso de uno de los restaurantes más visitados de la ciudad, se pudo apreciar el poco interés que el debate levantó entre los comensales que llegaron entre las 8 y nueve de la noche.

Fiesta morenista

Una hora antes de que comenzará la transmisión en la plaza Lerdo ya estaban ocupadas las sillas que se colocaron frente a una pantalla gigante a fin de apoyar a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo.

Hubo porras para su candidata, muchas fotografías de grupo entre los asistentes que esperaban ansiosos que diera inicio el debate. Antes se pasó un documental sobre la vida y trayectoria de la candidata que contenía imágenes de su infancia, vida familiar y política.

Media horas antes estaba en el lugar Manuel Huerta, candidato al Senado. Después llegaron Ana Miriam Farráez y Antonio Ballesteros, quienes se sentaron en las sillas para observar el debate.

Unos después de comenzado el debate se fue la luz de la pantalla y se cortó la transmisión lo que provocó el disgusto de los asistentes, pero en cinco minutos se recuperó la señal y pudieron observar sin problemas. A los asistentes se les entregó una bolsa con los colores de Morena. Y no dejaron de aplaudir cuando tocaba el turno a su candidata.

No interesa

Carlos Hernández Paz, quien estudia en la Facultad de Psicología de la UV, quien anoche estuvo en la plaza Lerdo, poco antes del debate, comentó que no le interesaba observar, “me acerqué porque me llamó la atención que colocaron la pantalla y creí que se trataba de algún evento deportivo, pero no me interesa ver a políticos que siempre dicen lo mismo”.

Señala que puede observar que "entre los jóvenes no hay interés por este tipo de eventos proselitistas que siempre traen a personas de las colonias porque les prometen obras que nunca llegarán a ser una realidad”.