Familiares de Brando exigen justicia a Rocío Nahle; se presentan en mitin de Lerdo de Tejada

Familiares directos y amigos de Brando Arellano Cruz, asesinado en Lerdo de Tejada el pasado 19 de enero presuntamente por elementos de la Policía Municipal, se manifestaron durante el mitin de la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, en dicho municipio.

Con pancartas y cartulinas, los inconformes exigieron a la candidata que se haga justicia para este y todos los demás casos en los que, aseguraron, se han registrado actos de abuso policial.

Al reclamar la falta de atención de parte de la administración estatal y la Fiscalía General del Estado, los familiares del joven pidieron la intervención de Nahle García, quien pertenece a Morena, partido que actualmente está en el poder.

Local Piden destituir a ediles de Lerdo de Tejada e instalar de un Concejo Municipal

A su llegada al evento, realizado en el centro de la cabecera municipal, la candidata fue abordada por Erika María Cruz Hernández, madre de Brando, quien le exigió que interviniera.

Ente gritos de los asistentes, la candidata le respondió: “Yo con la que voy a hablar es con usted porque yo pregunté en Xalapa por el tema, este tema yo no quiero politizarlo, ya es bastante para ella (señala a la mamá), no es politizarlo, hablo con usted, si usted me permite termino el mitin y nos vamos, pero es con usted”.

Ante ello la madre del joven le señaló: “Nos vamos ya, nos vamos ya, aquí estamos, somos Lerdo”, en referencia a que debía reunirse con todos los manifestantes.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Nahle García le reiteró que no quería que el tema se politizara, lo que provocó que la madre del joven le dijera: “Entonces señora no tenemos nada de qué hablar”.

Seguido de ello un hombre expresa a la candidata: “Por eso no vamos a votar por usted”, mientras la madre del joven le dice: “No nos quieren escuchar”.

Puedes volver a leer: De blanco y con velas en mano, piden justicia para Brando en Lerdo de Tejada

La mamá de Brando explicó que una sola bala le quitó la vida a su hijo, quien contaba con 27 años de edad | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

La candidata se defiende al exponer que sí la está escuchando y le menciona al hombre: “No vamos a politizar un tema que es tan delicado para ella”, y se aleja para evitar la discusión.

Seguido de ello el mismo hombre y las demás personas le gritan “fuera de Veracruz”, “justicia para Brando”, “justicia para Lerdo”, y “fuera, fuera”.

Puedes leer más: Mamá de Brando exige justicia por crimen en Lerdo de Tejada

Durante su mensaje ante los asistentes al mitin reiteró que no va a politizar los temas que son sensibles para las personas y que implican temas de justicia.

Aseguró que se encuentra abierta al diálogo para atender todas las quejas que se tengan en esta y otras áreas.