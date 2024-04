"La gente merece proyectos reales": Xóchitl Gálvez durante visita a Veracruz

Este lunes, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz se reunió en Emiliano Zapata con las candidaturas de Veracruz que buscan la gubernatura, senadurías, diputaciones federales y diputaciones locales por los partidos políticos PAN, PRI y PRD.

La candidata fue recibida por el candidato a la gubernatura, José Francisco Yunes Zorrilla, con lo que inició su visita al estado en un municipio cercano a la capital veracruzana.

En el evento, denominado “Desayuno con los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz”, estuvieron presentes los dirigentes estatales de los partidos que conforman la alianza, del PAN, Federico Salomón Molina; del PRI, Adolfo Ramírez Arana; y del PRD, Sergio Cadena Martínez.

En lugar, al aire libre, se colocaron mesas de madera que ocuparon los asistentes y una mesa principal adornada con flores blancas, mantelería en color neutro y cristalería propia para los alimentos que se sirvieron en el desayuno.

En la mesa principal, además de Gálvez Ruiz, Yunes Zorrilla y los dirigentes estatales, se sentaron algunos candidatos, entre los principales las dos fórmulas para el Senado de la República, Miguel Ángel Yunes Márquez y Sara Ladrón de Guevara González.

Proveniente de Puebla, la candidata presidencial llegó a la entidad en el “Xochibus”, autobús en el que recorre el país para realizar sus actividades de campaña.

Esta reunión se realizó de manera privada, sin acceso a la prensa y sin notificaciones de parte de los equipos de trabajo de las candidaturas.

Sin embargo, se hizo pública debido a las publicaciones en redes sociales que hicieron los candidatos que se tomaron varias fotografías con ambos representantes que buscan la titularidad del Ejecutivo estatal y federal.

Al refrendar su apoyo al candidato a la gubernatura José Francisco Yunes Zorrilla, quien busca ocupar el cargo que actualmente ostenta el morenista Cuitláhuac García Jiménez, la representante de la coalición a nivel nacional aseguró que Veracruz se “va a ganar”.

¿Cuál fue el mensaje de Xóchitl Gálvez en su visita a Veracruz?

En un mensaje dedicado a los presentes, Gálvez Ruiz se refirió a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, al manifestar que no ha actuado con honradez durante su carrera política.

“En Veracruz queremos experiencia, queremos capacidad, queremos honradez, pero que tal las residencias, que tal las cuentas, que tal los cuates, como se han hecho millonarios con semejante proyecto, y miren que esto lo he seguido como senadora, conozco la historia de la refinería de Dos Bocas. El primer contrato que asignaron por 5 mil millones de pesos a la empresa de los amigos del compadre de Rocío Nahle y fue por asignación directa, prácticamente inventaron una adjudicación de tres personas, participaron tres personas, pero la empresa se creó una semana antes, eso es lo que representan ellos”, dijo.

Manifestó que la parte opositora ha demostrado no tener capacidad para cumplir con proyectos, tales como la refinería Dos Bocas, por lo que difícilmente podría lograr estar al frente del Ejecutivo de Veracruz.

“Representan la corrupción, la hipocresía, representan la ineptitud, bueno, dices: ya que me gasté 20 mil millones, jala, funciona, pero nada, la inauguraron en 2023, en diciembre de 2023 y estamos en abril y no funciona, esa es la demostración de que el personaje que está enfrente no tiene la capacidad ni la honradez para encabezar el proyecto”, expresó.

Finalmente, pidió a los presentes, quienes le respondieron con el grito “presidenta, presidenta”, apoyar a Yunes Zorrilla para que gane la gubernatura.

“Necesitan trabajar duro, necesitan trabajar con Pepe Yunes, yo voy a estar aquí Pepe, voy a volver a recorrer Veracruz porque la gente merece proyectos reales, desarrollo y un buen gobernante”, agregó.