Asegura IP que habrá buena relación con Buenrostro, nueva secretaria de Economía

Representantes de cámaras empresariales aseguraron que habrá una buena relación con la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien fue designada esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la renuncia de Tatiana Clouthier.

A través de comunicados, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), celebraron la llegada de Buenrostro, quien fue titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde enero del 2020.

“Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto por el bien de nuestro país, generar un buen clima económico, dar continuidad a los proyectos en curso y seguir creando empleos para fortalecer a la industria mexicana, frente al contexto económico y geopolítico mundial que estamos viviendo”, indicó el CCE en su documento.

“Los industriales del país reconocen en Buenrostro capacidad de diálogo para llegar a acuerdos que beneficien la economía del país y, por lo mismo, la de las familias mexicanas”, señaló la CONCAMIN.

Raquel Buenrostro llega a Economía a “la mitad” de las negociaciones que sostiene México con Estados Unidos y Canadá sobre la política energética mexicana, la cual —acusan los países vecinos del norte— viola los estatutos del Tratado Comercial entre las tres naciones (T-MEC).

EU y Canadá señalan que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador brinda mayor preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuestión que “discrimina” a sus empresas y no permite la libre competitividad entre las compañías del sector energía de los tres países mencionados.

El pasado 20 de julio, Estados Unidos y Canadá solicitaron el mecanismo de resolución de controversias a través del T-MEC; sin embargo, tras 75 días de negociación entre las tres naciones no se llegó a un acuerdo y, el pasado 3 de octubre, México solicitó 75 días adicionales para continuar las pláticas de negociación.

La renuncia de Tatiana Clouthier a Economía se anunció públicamente el pasado jueves durante la conferencia matutina del presidente Obrador; sin embargo, la exfuncionaria habría renunciado el 26 de julio, de acuerdo con su propio testimonio, seis días después de la solicitud de resolución por parte de Canadá y Estados Unidos.

“Nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. No hay posición más importante que otra, hasta el público y la porra es un lugar importante. Me paso a la porra", dijo Clouthier entre lágrimas.