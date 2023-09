No me preocupa el panel del maíz con EU: Raquel Buenrostro

A la secretaria de Economía (SE), Raquel Buenrostro, no le preocupa el panel sobre el maíz transgénico que Estados Unidos solicitó en el marco del T-MEC, ya que se trata de un asunto político y México tiene bien armada su defensa.

"La verdad, el tema del panel no me preocupa mucho, no me preocupa nada, es un tema más político para Estados Unidos", dijo la funcionaria previo a su regreso a la Ciudad de México tras participar en un anuncio de inversión de Heineken en Yucatán.

En agosto, Estados Unidos decidió establecer un panel de resolución de disputas al amparo del T-MEC por las políticas agroalimentarias de México, las cuales prohíben el ingreso al país de maíz transgénico para consumo humano.

De acuerdo con la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), la política del gobierno mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero, no está basada en la ciencia y socava el acceso al mercado que se acordó proporcionar en el T-MEC.

El gobierno estadounidense acusa que esta medida impuesta por México amenaza los envíos de maíz amarillo desde el vecino país del norte que equivalen a unos cinco mil millones de dólares al año.

No obstante, Buenrostro aseguró que la dependencia que encabeza ya tiene lista la defensa del país, la cuál incluye evidencia científica que justifica la medida adoptada por el gobierno de la 4T, de acuerdo con el capítulo 9 del T-MEC.

"Ya tenemos la estrategia (...) El proceso ya se debe iniciar y esperamos la respuesta favorable hacia marzo del próximo año", dijo la funcionaria.

Incluso mencionó que los integrantes del panel ya están elegidos, aunque dijo que desconoce quiénes son porque apenas regresó de la India, dónde participó como representante de México en la Cumbre Mundial del G-20.

Respecto al conflicto por la política energética nacional, para la cual Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas de solución de controversias en el marco del tratado comercial, Buenrostro dijo que ya hay un acuerdo que se dará a conocer pronto.

La funcionaria rechazó que México se vaya a enfrentar a un nuevo panel por este tema ya que, dijo, se trataba de permisos atrasados a los cuales la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ya les está dando salida.

"Debido a la pandemia, la CRE se retrasó en el otorgamiento de permisos para las empresas de Canadá y Estados Unidos, pero desde marzo de este año ya se regularizaron", explicó.

Buenrostro dijo que los gobiernos de los tres países están trabajando en un documento que se publicará próximamente en el que se detallan los acuerdos de trabajo con el regulador mexicano, pero señaló que no hay molestia por este tema.

Polos del Istmo atraen 12 empresas

La titular de la SE dijo que ya hay 12 empresas que manifestaron su interés por invertir en los Polos de Desarrollo del Bienestar que se ubican en el Istmo de Tehuantepec.

Dichas empresas, indicó, están interesadas en invertir en más de uno de estos polos, por lo que hay en puja 32 proyectos.

Los Polos del Bienestar son parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), se trata de espacios para atraer inversión privada para la construcción de plantas y parques industriales.

Para ello, el gobierno otorgará estímulos fiscales a los contribuyentes que se instalen en dichos polos y cumplan diversos requisitos.

El gobierno federal ya cuenta con tres mil hectáreas en 10 ubicaciones del Istmo de Tehuantepec para el establecimiento de los polos, de acuerdo con el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Buenrostro señaló que las empresas que han mostrado interés pertenecen a sectores como el automotriz, de dispositivos médicos, agroindustria, tecnologías de la información y energía.

Comentó que el próximo domingo acompañará al jefe del Ejecutivo federal a una prueba en la línea férrea del CIIT que correrá de Salina Cruz a Coatzacoalcos, la cual ya está lista.