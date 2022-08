Que no te engañen: denuncian venta de tortillas piratas en Durango

“Le llamamos nosotros tortillas piratas, a las que se hacen en los establecimientos dentro de la informalidad, que no sabemos con qué insumos se hacen y cómo le hacen para ofrecer precios a la mitad de lo que tenemos”, así lo declaró Antonio de la Torre Carlos, presidente de la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, quien aseguró que esto pone en desventaja a quienes ofrecen un producto de calidad, pero que no pueden competir contra precios tan bajos.

En todo el estado de Durango se contabilizan aproximadamente unas 900 tortillerías, sin embargo, solo 250 se encuentran registradas formalmente, algo que los empresarios tortilleros han dado a conocer desde hace años, sobre todo para advertir a los consumidores que busquen negocios establecidos, “incluso acudir a donde puedan ver cómo se está haciendo la tortilla, desde que van echando el maíz”, y tener más cuidado de los piratas”, así como de las condiciones dudosas con que producen.

Generalmente, si se encuentra un kilo de tortilla en 13 o 14 pesos, lo más probable es que sea una tortilla de mala calidad, “no sabes dónde la hicieron, si usaron agua potable, si se lavaron las manos, o como fue el proceso de producción. Cuando la tortilla se hace dura, es porque el proceso no está hecho como debe ser”, dijo.

Sobre una información que se dio a conocer a nivel nacional, señaló que esos datos no son precisos, pues una tortilla pirata no se refiere a que sea de “olote”, porque además, eso no se puede hacer, se habla del producto que se vende en la informalidad, “con procesos dudosos, y de mala calidad, que si puede tener otras mezclas además del maíz”.

“En general la calidad de la tortilla duranguense es muy buena, siempre ha sido muy buena”, al menos las que se ofrecen en negocios establecidos, pero que no pueden ofrecer precios tan bajos por los costos de producción que se generan, los servicios de los establecimientos, impuestos, sueldos, mantenimiento, todo eso hace que el precio se eleve.

En el caso del precio del kilo de tortilla que registra la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se establece que en Durango se encuentra en 15.90 pesos promedio; sin embargo, el líder de los industriales tortilleros, comentó que se debe analizar “qué tipo de tortillas son”, aunque reconoció que el precio del producto está liberado, y finalmente por la situación económica, mucha gente busca los precios más baratos, y algunos establecimientos sacrifican sus precios para competir.

Fernando Álvarez León, director de zona de Profeco, comentó que cada semana se hace un monitoreo de los precios de los productos de la canasta básica, donde se incluye la tortilla.

Aclaró que hay diferente precio para la tortilla de Maseca y otro para la de maíz, pero en promedio, al último monitoreo se encontró en 15.90 pesos, y en algunos establecimientos llega hasta 22 pesos, porque es de maíz.