¡Adiós aquelarre! Netflix cancela El mundo oculto de Sabrina y anuncia su temporada final

Tristes noticias tenemos para "el aquelarre" de El mundo oculto de Sabrina pues Netflix decidió terminar con la serie para decirle "adiós" de manera definitiva.

Por medio de sus redes sociales, la plataforma digital anunció el fin de la serie y aunque no dio una fecha exacta para su estreno, aseguró que Sabrina terminará este 2020.

Me siento listo para una última aventura escalofriante. La parte final de 'El mundo oculto de Sabrina' llega este año. Solo de ver estas fotos ya quiero que llegue. ¡Aquelarre por siempre! 🖤 pic.twitter.com/VHPl3fJowg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 9, 2020

La serie estará compuesta por 8 capítulos, conformando así su Parte 4 y con ello, su lamentable final.

"Ha sido un honor"

Por su parte, Roberto Aguirre-Sacasa, el director de la famosa serie, también uso su Twitter para confirmar la noticia y dijo sentirse muy orgulloso y agradecido con todos los que trabajaron en el proyecto.

Our final chilling adventure begins this fall on @netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it...#sabrinanetflix! 🖤📺🎭🏆🌈💋👠⭐️ pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 9, 2020

Asimismo, en una entrevista para el portal TV Line, Aguirre aseguró que desde el día uno había sido un honor trabajar en la serie y dio las gracias tanto a su protagonista Kiernan Shipka como toda la producción que formó parte de este "oscuro sueño".

"Trabajar en El mundo oculto de Sabrina ha sido un honor increíble desde el primer día. El elenco, comenzando con Kiernan Shipka como la bruja adolescente favorita de todos, ha sido una alegría absoluta. Estoy más que agradecido con el equipo, escritores, editores, asistentes y con todos por darle tanto amor a este oscuro sueño de dicho show".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) el 20 de Mar de 2020 a las 10:05 PDT

"También estoy agradecido con nuestros socios de Netflix, Warner Bros., Berlanti Television y Archie Comics por permitirnos contar la historia que queríamos, de la manera que queríamos. No podemos esperar a que todos vean la Parte Cuatro".

Todos contra Netflix

Su cancelación ha sorprendido a propios y extraños, pues desde sus inicios la serie se volvió la favorita de muchos y logró posicionarse como una de las series más vistas de Netflix.

Y como era de esperarse, sus seguidores se han manifestado contra el streaming, rechazando el adiós a "las escalofriantes aventuras de Sabrina".