Anuncian tercera temporada de “¿Quién es la máscara?”

“Sería la locura, si nos lo llegamos a ganar… ¡Sí da mucho orgullo!”, exclama Miguel Ángel Fox, productor de ¿Quién es la máscara?, al responder por primera vez a los periodistas en torno a la nominación al Emmy Internacional 2021 en la categoría de Entretenimiento desde Estados Unidos, a la que está considerada el reality.

“Este tipo de trabajos no los haces para ganarte premios, pero este premio sí me emociona es el Emmy Internacional que selecciona trabajos audiovisuales de 24 países en 11 categorías.

“Hay un estigma de que los programas de habla hispana no tienen los estándares de calidad de otros países y se sabe que en Estados Unidos, Inglaterra, Israel y Holanda, es donde se hacen formatos, se gasta dinero y se hace entretenimiento serio. Entonces estar con toda esta gente que hace la televisión de más calidad del mundo, pues sí da mucho orgullo”.

Desde el Foro 7 de Televisa San Ángel conectados digitalmente por zoom, Adrián Uribe a un año con cuatro meses que dejó descansar con su imagen a sus seguidores luego de encarnar a unos gemelos en la telenovela Como tú no hay dos de Carlos Bardasano, retorna a la pantalla chica como conductor.

Todo gracias a su experiencia adquirida en títulos como como en 100 mexicanos dijieron con El Vítor, Un Minuto para Ganar VIP .

“Sí encuentro diferencia en la conducción, porque ahora que soy padre por segunda vez, me casé; me siento en el mejor momento de mi vida personal, de mi carrera, entonces me siento con una paz, mucha tranquilidad y disfrutando cada momento. Creo que esto es una gran oportunidad que se me presenta, es un proyecto que estuve en la primera temporada como investigador, y ahora, siento que regreso a un lugar de casa, me siento en familia y me da cierta tranquilidad y confianza”, detalla Adrián.

En la conferencia de prensa virtual a días de ver en acción cantando y bailando a los nuevos 18 personajes: Perezoso, Apache, Androide, Búho, Carnívora, Zarigüeya, Monstruo de las Nieves, Sirena, Sapo, Perro, Caperuza, La Hueva, Jocho, Gitana, Caracol, Hormiga, Leona, Brócoli, también destaparon a un décimo noveno personaje El hombre de oiedra, que aunque no concursa, dará mucho de qué hablar.

El investigador Carlos Rivera, también intervino para hablar de lo que le significa estar en el reality por tercera ocasión en el que juega y se divierte:

“De repente cuando eres cantante y músico te la pasas de gira y viajas por muchos países. Cada vez es más difícil tener una cercanía con la gente. Y con ¿Quién es la máscara?, la gente me ve cada domingo, me escribe en las redes. Al final aquí estamos súper relajados, no estamos en el mood de artista, donde todo es más cuadrado y creo que eso es lo que le agradezco a este reality. De las dos temporadas anteriores, la pasada fue la que más agradecí, estar aquí cuando estábamos en plena pandemia. Y el reality me influye y lo agradezco mucho. No saben cuánto ".

Juanpa Zurita, también muy emocionado por vivir su segunda experiencia en el reality, quien se identifica mucho con Carlos Rivera que define “eres un millennials”, toca el turno a la actriz y comediante Mónica Huarte, pieza clave del éxito de la serie 40 y 20:

“Estoy feliz, es un sueño hecho realidad. Estoy en este proyecto tan maravilloso. Feliz porque me han recibido como parte de la gran familia que somos. Y siento que sí he aportado como investigadora.

En su intervención el actor, cantante y bailarín Alan Estrada que ya jugó como celebridad con el personaje de El jalapeño, ahora va estar en backstage a lado de Luciana Sismondi, quien condujo la presentación del lanzamiento ¿Quién es la máscara?, tercera temporada, a partir del domingo 10, a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas:

“Desde aquí felicitamos a Natalia Téllez por su embarazo y bueno para mí estar en backstage tengo todos los retos del mundo, porque en menos de un minuto hay que inventarse algo para que los personajes nos den pistas, se diviertan, brillen, ya demás que la gente sepa un poco más de ellos. Por supuesto es un reto enorme y gracias a Fox este año me dejó involucrarme un poco más que Naty lo hacía en ediciones anteriores. Y ahora estoy involucrado en las cápsulas, porque está la dinámica que al final del programa muy bonito con las celebridades”, narra Alan Estrada.

Así, en ¿Quién es la máscara 3?, de este 2021 con 10 episodios, los espera en la conducción Adrián Uribe, Alan Estrada con Luciana Sismondi -ambos en backstage-, Paola Rojas, presentadora voz en off. Más los investigadores Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte, además de las 18 celebridades, una a una a eliminar como el personaje agregado El Hombre de Piedra, a quien también se tiene que descubrir su identidad. Cada domingo a partir del 10 de octubre, a las ocho y media de la noche por el canal Las Estrellas