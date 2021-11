El ‘Canelo’ Álvarez le manda beso a J Balvin; así lo presumió el reguetonero en redes

El reguetonero J Balvin y el campeón mexicano de boxeo Saúl 'Canelo' Álvarez, compartieron mediante sus redes sociales un cariñoso momento con todos sus seguidores.

Y es que luego de que el 'Canelo' lograra derrotar en el ring a Caleb Plant, el pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada, el cantante colombiano aprovechó para felicitarlo.

Cabe recordar que, el cantante y el boxeador son grandes amigos desde ya hace un tiempo, y no es la primera vez que se les ve interactuar, pues J Balvin fue uno de los invitados de honor en la boda del deportista.

En esta ocasión, el intérprete de 'Ginza' compartió en su Instagram una fotografía del boxeador en la que aparece mandándole un tierno beso, y en la descripción aprovechó para felicitarlo por su reciente victoria.

"Hasta que aprendí que no se espera nada de nadie pero se demuestra con actos de amor a la familia. Canelo HERMANO, TE AMO!! Me envió un beso porque le dije 'o te comportas o te acabo en el ring' y él obviamente me tiene miedo y bueno... NORMAL", escribió José en su Instagram.

Otra de las muestras de afecto que se demostraron estos famosos fue cuando el colombiano J Balvin mencionó a su amigo boxeador en una de sus canciones:

"Cómo Canelo en el ring, nada me asusta", dice la letra de la canción 'Ritmo', en la cual colaboró con los Black Eyed Peas.

Otro de los momentos que se volvió tendencia fue cuando en Febrero, durante una pelea del 'Canelo' en contra del boxeador turco Avni Yildirim, José Balvin lo acompañó al ring e interpretó uno de sus más grandes éxitos.

Desde ese momento, los cibernautas enloquecieron y su amistad se volvió una de las favoritas del espectáculo.