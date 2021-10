Ve cómo reaccionó Adam Levine ante abrazo inesperado de fan; lo tunden en redes

El fin de semana pasado, Adam Levine dio un concierto en el Hollywood Bowl de California, y su nombre se viralizó en redes sociales tras difundirse un video en la red social TikTok. Te contamos lo que pasó.

Se trata del instante en el que una de sus fanáticas subió al escenario donde se presentó para abrazarlo e intentar darle un beso.

Leer más: Fan de Eduin Caz se sube al escenario y lame su cara en pleno concierto; ve el video

Gossip ¿Eres fan de Chucky? El muñeco diabólico tendrá nueva serie y se estrena hoy; ve en dónde

Ante la situación, Adam reaccionó haciendo una mueca de disgusto, al mismo tiempo que la mujer fue retirada del escenario por el equipo de seguridad del cantante.

El vocalista de Maroon 5 fue severamente criticado en redes sociales, pues la mayoría de cibernautas expresaron que la manera de reaccionar del cantante 'no fue cortés ni mucho menos correcta'.

Por otra parte, también hubo fans que afirmaron estar de acuerdo con Adam, pues ’la joven es una desconocida e invadió el espacio personal del famoso’.

Algunos usuarios de las redes compararon a Levine con el personaje de Cher Horowitz en la película ‘Clueless’, debido a que en una escena un chico se le acerca y ella reacciona con una cara de asco.

El video de TikTok ya tiene más de 10 millones de reproducciones y más de 50 mil comentarios con distintos puntos de vista.

@luispenaloza9525 Adam Levine was a whole mood yesterday💀 #Fyp #ForYou #Maroon5 #AdamLevine #Hollywood #HollywoodBowl ♬ Sunday Morning - Maroon 5

Adam Levine se defiende de las críticas





Ante las críticas recibidas, el cantante habló al respecto en sus historias de Instagram y pidió comprensión a todos sus seguidores:

“Necesito que todos comprendan que me asusté mucho. Y a veces, cuando te sobresaltas... tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo cuando estoy ahí arriba. Es algo de lo que me siento orgulloso”, expresó sobre el incidente.

“Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo, a ellos. Que alguien pueda creer que yo pienso que nuestros fans están por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Yo no soy así, nunca lo he sido”, finalizó el vocalista de Maroon 5.