Lupillo Rivera cancela presentación en la CDMX; dio positivo a Covid-19

El cantante Lupillo Rivera dio positivo a Covid-19, enfermedad que lamentablemente ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo.

Debido a su contagio, tuvo que cancelar su presentación en el Festival Soy Grupero, el cual tendrá lugar el próximo martes 30 de noviembre en la CDMX.

Fue el día de ayer cuando el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, se encargó de dar a conocer esta noticia.

Cabe recordar que, es la segunda vez que el hermano de la fallecida Jenni Rivera se contagia de esta enfermedad. La primera vez que tuvo coronavirus, el famoso afirmó que tras superarlo, decidió cambiar sus hábitos alimenticios como parte del tratamiento para evitar secuelas graves del mismo.

Por su parte, el cantante de regional mexicano confirmó su contagio por medio de un comunicado oficial.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, es posible leer en el comunicado.

Cabe señalar que, Rivera actualmente tiene 49 años.

Tuvo que cancelar su presentación en el Festival Soy Grupero, en la CDMX | Foto: Historias de Instagram | @lupilloriveraofficial

Ana Bárbara también contrajo Covid-19

Otra de las famosas que también se contagió de Covid-19 fue Ana Bárbara, quien informó la noticia a sus fans recientemente.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la cantante de música grupera expresó que se había sentido mal y decidió hacerse una prueba de coronavirus, misma que resultó positiva.

También tenía planeadas varias presentaciones musicales, mismas que tendrá que cancelar.

La famosa de 50 años intentó dar la noticia con una sonrisa y la mejor actitud, sin embargo, su apariencia preocupó a sus fans.