Guitarrista de 'Queen' tiene Covid-19; así sobrelleva la enfermedad

Al iniciar esta semana, Brian May recurrió a sus redes sociales para confirmar que se contagió de Covid-19 en una fiesta de cumpleaños.

El baterista de la popular banda de rock ‘Queen’ invitó a sus seguidores a vacunarse y a no bajar la guardia ante esta enfermedad.

El día de hoy, el famoso publicó un extenso post en su Instagram, contando cómo ha sobrellevado el virus, y aseguró que al día 9 de confinamiento “la bestia”, continúa en su cuerpo.

“Este es un recordatorio de que la bestia sigue en mi cuerpo. Todavía puedo sentirlo. Congestión, mocos y algo de mareo. No es demasiado tarde para que esta cosa me vuelva a golpear. Pero, por lo demás, estoy bien hoy. Me pregunto cuánto tardaré en dar negativo”, expresó.

Además, contó que posiblemente contrajo la variante Ómicron.

“Parece (y esto no es idea mía) que Ómicron es muy buena reproduciéndose con rapidez en nuestras gargantas y senos paranasales pero, por algún motivo, no es tan exitoso invadiendo nuestros pulmones. Así que se propaga rápidamente de persona a persona a través de la tos y la saliva, pero no amenaza nuestra vida provocando que paremos de respirar”, se lee en su post.

Para concluir, el músico le dijo a sus seguidores que lo mejor es quedarse en casa, puesto que la pandemia aún no termina y los contagios siguen presentes alrededor del mundo.

Cabe recordar que, él y su esposa asistieron a un almuerzo de cumpleños con varios amigos, y fue allí dónde contrajeron el virus.

La variante Ómicron actualmente se propaga por el Reino Unido a gran velocidad.

Por su parte, el primer ministro Boris Johnson afirmó este lunes que hay un “aumento bastante pronunciado de las hospitalizaciones en Londres”. El lunes, el Reino Unido registró el segundo mayor número de casos diarios de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, con 91.743.