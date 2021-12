Vocalista de Calibre 50 da positivo a Covid-19

El vocalista de Calibre 50, Edén Muñoz, reveló que tiene Covid-19. Cabe mencionar que no es la primera vez que contrae el virus.

La noticia fue confirmada por el mismo cantante, quien afirmó que tras presentar los síntomas de la enfermedad, se sometió a tres pruebas y salió positivo, por lo tanto, se encuentra en aislamiento.

El intérprete de ‘A la Antigüita’ publicó un video hablando sobre el tema en su cuenta oficial de Instagram.

Edén contó que todo comenzó la mañana del pasado miércoles, que fue cuando comenzó a sentirse mal mientras tomaba un descanso en su casa, y se percató de que tenía varios de los síntomas que las personas contagiadas suelen tener.

“Empecé a experimentar [...] al momento de respirar como picazón en el pecho que yo no había experimentado antes. Por dicha situación fui a hacerme, no una, sino tres pruebas de COVID, de las de antígenos. Tocó la mala suerte de que en las tres salió positivo”, narró en su videoclip.

Además de las pruebas que se hizo, pidió una tomografía de sus pulmones para conocer el estado de sus órganos.

El famoso originario de Los Mochis, Sinaloa, dijo que lo que más le preocupa es el bienestar de su familia, pues recientemente atravesó una situación difícil al lado de su esposa, Paloma Llanes, pues hace poco nació su hijo menor, sin embargo, cuando tenía un mes de nacido fue hospitalizado debido a una bronconeumonía.

“Cosa que me llena de muchos sentimientos encontrados, principalmente mi preocupación por mis hijos, por todo lo que vivimos con Matías, por Emilio, mi señora”, expresó el cantante.

No sabe si cancelará sus próximos conciertos

En cuanto al ámbito profesional, el famoso de 31 años dijo que aún no sabe si cancelará las presentaciones que tenía programadas en los próximos días al lado de su banda de regional mexicano, Calibre 50, no obstante, dijo que quizá sería lo mejor, pues no quiere arriesgar ni a sus fans ni a sus colegas.

Ante la triste noticia, Edén pidió a sus fanáticos que coprendieran la situación, sobre todo quienes acudirían a su concierto en Ciudad del Valle en San Luis Potosí, y a quienes ya tenían sus entradas para el 18 y 19 de diciembre en Texas, EU.

Julión Álvarez se presentará en San Luis Potosí para suplir a Calibre 50

El cantante Julión Álvarez publicó un video en la cuenta oficial de Edén para informar que él y su banda suplirán a Calibre 50, para cumplir con el compromiso y apoyar a su colega.

Ante la noticia, los fan´ áticos expresaron que de eso se trata la amistad y aplaudieron la acción de Julión al apoyar a Muñoz.

Para concluir, el vocalista de Calibre 50 expresó que espera recuperarse pronto y seguir con su vida de manera normal.

Los cibernautas reaccionaron a su publicación con mensajes de apoyo y aliento.