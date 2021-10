¿Unos taquitos? Se viralizan fotos de Belinda y Nodal cenando en conocido puesto; ve en dónde

Christian Nodal y Belinda son una de las parejas favoritas del momento, y vaya que han dado mucho de qué hablar.

Recientemente, se hicieron virales tras ser compartidas varias fotos en las que se les ve muy contentos cenando taquitos.

Leer más: Fan de Christian Nodal hizo que detuviera su concierto; ve lo que pasó

Celebridades ‘La Rosalía’ visita CDMX y no se pudo resistir a unos ricos tacos al pastor; ve de qué lugar

Fue al terminar uno de sus conciertos del ‘Ay, ay ay Tour’ en el Estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa, cuando el intérprete de ‘Botella tras botella’ quiso degustar unos ricos taquitos, por lo tanto, él, sus papás y la bella Belinda decidieron ir a un puesto muy popular de la zona.

En lo que esperaban su orden de tacos, la pareja aprovechó para demostrar su amor, dándose un tierno beso.

Cabe mencionar que, los jóvenes estaban muy bien cuidados por guardaespaldas que no les quitaron el ojo ni un momento.

Fanáticos de los famosos lograron sacar varias fotos en las que se aprecia a la parejita disfrutando de su amor y de su comida, al lado de Jaime González, el papá y también productor de Christian, y Silvia Nodal, la mamá y mánager del cantante.

Las imágenes se hicieron virales, y varios usuarios afirmaron que ni Nodeli se pudo resistir a unos deliciosos tacos, un platillo mexicano que es el favorito de miles.

No faltaron los memes

Como era de esperarse, no faltaron los divertidos memes, a continuación, recopilamos los mejores:

Nodal se lleva a Belinda a los tacos y tu si no son alitas o boneless no quieres nada, no jodas morra. pic.twitter.com/S0bH3e4QqI — el queso (@QuesoAdobera) October 23, 2021

¿La Belinda y el Nodal se habrán parado a ponerle salsas y guacamole a los tacos o habrán pedido el salsero? pic.twitter.com/235XH2AIbg — Kianita☁️ (@kianazuniga) October 22, 2021

Mija y yo Belinda y Nodal

🤝

comer en los tacos

San Pablo pic.twitter.com/is9xIvy4Lv — salinas mató a colosio acaba de iniciar sesión (@vientoeldiablo) October 21, 2021

Nodal llevando a comer tacos a Belinda y acá tuiter@s que si no es el shushi o que vayan a chupar o hartar lugares fancy, se les pela la trompa! pic.twitter.com/7XNpBysatR — Dr. Tuk (@tutankamon503) October 25, 2021