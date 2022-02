Yuri pospone su gira por bajas ventas de boletos, ¿la comunidad LGBT le dio la espalda?

La cantante veracruzana Yuri, dio a conocer el pasado 16 de febrero que pospondrá su gira de conciertos, misma que tendría como sedes la CDMX y Monterrey. Según algunos informes, el motivo estaría relacionado con las bajas ventas de boletos, además, usuarios se preguntan si la comunidad LGBT le dio la espalda; te contamos por qué.

Las fechas que la intérprete de ‘La maldita primavera’ había confirmado eran el 27 de mayo y 2 de junio, sin embargo, ambas serán pospuestas.

Celebridades Yuri celebra sus 45 años de artista cantando con los mejores; escúchala y vive su historia

¿Por qué se pospondrán los conciertos de Yuri?

De acuerdo con la página oficial de Super Boletos, están disponibles más del 80% de los boletos para los shows de la cantante, sin embargo, ella no dio más detalles sobre los motivos de esta decisión.

Fue mediante sus redes sociales que la famosa de 58 años publicó un comunicado:

“Familia de la Ciudad de México y Monterrey, les comunicó la reprogramación de las fechas de Euforia en la Arena CDMX y Arena Monterrey”, escribió Yuri.

Es así como las nuevas fechas quedarían de la siguiente manera:

Concierto de CDMX: se cambió del 02 de junio al 4 de noviembre

se cambió del 02 de junio al 4 de noviembre Concierto de Monterrey: se cambió del 27 de mayo al 12 de noviembre

Familia de Ciudad de México y Monterrey, les comunico la reprogramación de las fechas de #EUFORIA en la @ArenaCdMexico y @ArenaMtyOficial… 🎤 pic.twitter.com/VxQ68KzIwp — Yuri (@OficialYuri) February 17, 2022

¿Cuáles son los precios del 'Euforia Tour 2022' de Yuri?

Los precios para el tour musical de la cantante veracruzana Yuri van desde los $440 (vista limitada), hasta los $3,200 (zona VIP), de acuerdo con la plataforma Super Boletos.

De acuerdo con la página antes mencionada, la gira promete ser un increíble espectáculo plagado de sorpresas, éxitos y nuevas canciones, todas interpretadas con el inconfundible sello y característica energía de la también actriz.

La gira de Yuri promete ser un increíble espectáculo plagado de sorpresas, éxitos y nuevas canciones | Foto: Instagram | @oficialyuri

¿Por qué la gira 'Euforia' de Yuri causó polémica entre la comunidad LGBT?

Desde que Yuri anunció su gira ha recibido cientos de comentarios negativos, puesto que usuarios de las redes sociales afirman que en diversas ocasiones ha hecho supuestos comentarios en contra de la comunidad diversa o LGBT.

Además, cibernautas manifestaron que Yuri ‘copió’ el nombre de una popular serie de HBO Max, la cual toca temas sobre la diversidad sexual y la usó para promocionar su gira ‘Euforia’, incluso hubo quienes señalaron que utilizó los mismos colores de la exitosa producción.

El hashtag #YuriLaMenos se ha vuelto tendencia en Twitter y mediante él, integrantes de la comunidad antes mencionada han manifestado sus deseos por ‘cancelar’ a la cantante.

Cibernautas expresaron que Yuri 'copió' la temática de su gira de una serie de HBO Max | Foto: Cortesía | HBO Max





Por otro lado, también hubo fanáticos que defendieron a la intérprete de ‘Ya no vives en mí’, quienes expresaron que ella simplemente se inspiró en la serie para darle un 'punch' a su gira, además, afirmaron que en ningún momento ha atacado a la comunidad.

“En ningún momento @OficialYuri ataca, ofende, insulta ni incentiva al odio contra su comunidad. Más bien agradece su apoyo y les dice que no olviden que valen mucho”, escribió un usuario de Twitter.

Cabe recordar que fue el pasado mes de octubre de 2021 cuando la famosa se hizo viral luego de participar en el reality ‘La Más Draga’, pero fue debido a sus críticas que espectadores calificaron como ‘desafortunadas’.

“#YuriLaMenos no solo es un hashtag, sino un recordatorio de que ya no la queremos, no la apoyaremos”, “Si tenía dudas de que la comunidad ya no la va apoyar, que quede claro que no pasará otra vez”, se lee entre los comentarios que usuarios han plasmado en las redes sociales.

Oigan, vi la publicidad de la gira de Yuri y decidí hacerle unos cambios al nombre del tour. Se siente más correcto, viniendo de ella pic.twitter.com/6RyyNquYxG — Gerardo Mitre (@GerardoMitre) February 16, 2022





Te puede interesar: "Hagan caso, quédense en casa": Yuri "pelea" contra el Covid-19; divertido video se hace viral