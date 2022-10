Eiza González descarta ser Elektra en Daredevil: Born Again

La actriz mexicana Eiza González, reveló oficialmente que no participara en Daredevil: Born Again, tras ser criticada por los fanáticos de la franquicia de superhéroes, la artista mexicana desmintió su rol en la serie de Marvel.

Ante los rumores y la reacción de algunos fans que sitúan a Eiza González como la elegida por Marvel Studios para interpretar a Elektra en la serie de televisión Daredevil: Born Again, la actriz ha decidido publicar un comunicado en redes sociales.

I feel like I’m just gonna get it out of the way because, One I’m confused as for the amount of hate over this and two I feel like it saves people energy. No I’m not cast as Elektra in Daredevil I have already a on going series exclusivity contract to 3 Body Problem. Ur welcome — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) October 5, 2022

En su perfil oficial de Twitter, la actriz publicó: “Siento que debo descartar esto porque, uno, estoy confundida en cuanto a la cantidad de odio sobre esto y, dos, siento que le ahorra energía a la gente”. No, no fui elegida como Elektra en Daredevil. Ya tengo un contrato de exclusividad de serie en curso para 3 Body Problem. De nada”. De esta manera, desmintió el rumor de la participación en la serie.

Por último, Eiza González insistió: “Apreciaría si pudiera vivir libre de mensajes negativos y malintencionados sobre robar un papel que ni siquiera conozco”. Tras dejar en claro que no fue la elegida para el papel de Elektra de la franquicia de Marvel concluyó: “Con suerte podré interpretar a una superheroína genial en algún momento de mi carrera, será muy divertido y me sentiré muy honrada de ser considerada. Mientras tanto, estaré viendo Daredevil y enviando todo el amor a ese elenco”.