El Vampiro Canadiense luchará contra la diabetes

Ian Hodgkinson El Vampiro Canadiense, el atleta de la lucha libre que en el pasado dejó este deporte porque tenía que sanar y cuidarse de su inminente aparición del mal de Alzheimer y Parkinson, hoy se lanza de conductor de su programa Percepción, en su canal de FaceBook y otras plataformas digitales como en Roku desde Guadalajara, para luego abrirse paso a las televisoras abiertas nacionales de México: Tv Azteca o Televisa.

Ahora con el sobrenombre de Vampiro Vudú, desde la conferencia de prensa digital en el escenario de la Cineteca FICG de Zapopan, Jalisco; dijo que atrás en sus recuerdos deja sus días de gloria, de muerte y de sacrificio.

“A la industria de la lucha libre no le debo nada. Me dejó una artritis crónica en un 86 por ciento de mi cuerpo, soy divorciado, padre de una hija bella, no puedo ya ni ver, no puedo dormir por las noches ante los golpes que recibí en la cabeza, yo ya pagué mi derecho de piso, pero a este deporte le doy gracias porque me hizo ver quien soy hoy en día.

“Todo lo que hice en la lucha libre fue para prepararme para luchar en la vida junto a ustedes ahora. Amo la lucha libre, la afición, el ambiente, la sangre y los golpes”.

El atleta es conferencista con su ponencia La lucha más importante de mi vida, la que dicta a lo largo de una hora y la ofrece a particulares como a empresas que lo soliciten por medio del email: vampiro@anpsmexico.org

Y, todo lo anterior, lo hace auspiciado por la Alianza Nacional de Prevención y Salud (ANPS), que tiene en Álvaro Jiménez y Javier Díaz, presidente y vicepresidente del organismo, respectivamente, con quienes suscribió el acuerdo de realizar también la Campaña Unidos Vs. Diabetes.

“En mi programa Percepción será el foro para todas aquellas personas que están involucradas en la enfermedad de la diabetes, llámese pacientes, doctores, especialistas, laboratoristas y hasta expendedores en farmacias de los medicamentos. Yo seré el entrevistador para exponer el mal y los invitados a ahondar sobre el mismo”.

Vampiro Vudú también anuncia su reaparición en el cuadrilátero, “ya tengo negociaciones con dos promotores, y fechas en CdMx, Nezahualcóyotl, Monterrey, Guadalajara. Y me presentaré porque yo estoy vivo, yo iba a morir y ahora tengo la oportunidad de disfrutar el ambiente de la lucha libre, no es un deporte, es una comunidad, es parte de la cultura de México, yo soy parte de eso; pero no era posible antes que lo disfrutara, mi ego me lo impedía y además se me declaraba el Alzheimer. Ahora lo que Veo es a este hombre disfrutando de la vida”.