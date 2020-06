En reunión virtual, elenco de El Señor de los Anillos recordó buenos momentos

Los fans de El Señor de Los Anillos volvieron a ver una vez más, a las estrellas de esta saga de películas llevada al cine por Peter Jackson, en un encuentro virtual en el que además de recordar algunos de los momentos que se vivieron en las filmaciones de las tres películas, apoyaron una causa benéfica pidiendo donaciones para la organización No Kid Hungry.

Orlando Bloom, Liv Tyler, Sean Astin, Andy Serkis, Elijad Wood, Peter Jackson y Sir Ian Mckellen fueron algunos de los más sobresalientes invitados a esta reunión a la distancia.

“Para mí el Señor de los anillos significa familia y camaradería comentó Elijad Wood; mientras que Liv Tyler dijo: “Fue uno de los mejores momentos en mi vida y siempre quiero regresar a hacerlo de nuevo, sueño con ello, realmente quiero volver”, por su parte Sir Ian Mckellen, compartió: “Cuando conozco a niños pequeños que ni siquiera habían nacido cuando estábamos haciendo toda esta diversión, puedo entablar una relación con ellos porque les importan estos personajes y eso ha sido una completa bendición para mí”.

Según se reveló en esta plática, Viggo Mortensen, el intérprete de Aragorn, fue uno de los actores seleccionado casi al final, sin embargo el estar familiarizado con este tipo de historias, hizo que todo fluyera de la mejor manera para él. “Estaba un poco preocupado, porque tú quieres llegar a contribuir. Empecé leyendo el libro, me encantó y encontré algunas cosas con las que pude conectar. Yo estaba familiarizado con las sagas nórdicas, cuentos de hadas y había estado leyendo también material celta, así que no fue tan ajeno para mí”. Uno de los personajes que más conmoción causó a los fans de esta trilogía fue Gollum, interpretado por Andy Serkis, a través de una tecnología con la que Hollywood comenzaba a familiarizarse: “Cuando mi agente me contó por primera vez que esto iba a pasar, fue increíble. Me dijeron que estaban buscándome para un personaje digital y eso me sorprendió. No estaba exactamente seguro de que iba a pasar, pero estábamos probando esta metodología llamada motion capture. Pete no sólo compartió este proyecto con el cast, el compartió la historia de hacer este filme con el mundo y esto volvió a la gente parte de la familia”, declaró.

Peter Jackson director de la franquicia, reafirmó con sus palabras, la afirmación de Serkis: “Mi mejor recuerdo es la sensación de que en esta película se formó un gran equipo, era increíble ver cómo todos estábamos del mismo lado, me encantó ver a toda esta gente trabajando muy duro en y en total sincronización”; además de ver y escuchar las anécdotas del cast principal de El Señor de Los Anillos; en esta dinámica se recrearon, a través del dialogo, escenas icónicas de las películas, se mostraron algunas tomas detrás de cámara y se invitó al director Taika Waititi a formar parte del panel para una trivia con los protagonistas.