Gabriel Soto vuelve al canal de Las Estrellas en Mi camino es amarte

Gabriel Soto era un aficionado a las motocicletas y pudo disfrutar su pasatiempo en Las riendas del amor, telenovela de 2007; ahora se pone nuevamente al volante, pero en un vehículo mucho más pesado: un tráiler llamado El Correcaminos, como Memo Santos el protagonista de Mi camino es amarte, al lado de Susana González y la actriz infantil Camille.

La producción de Nicandro Díaz llega a la pantalla este lunes en Las Estrellas y Gabriel Soto agradece una nueva oportunidad de llegar a los hogares de México. “Estoy muy feliz, contento y muy agradecido con Televisa, con Nicandro Díaz, pero sobre todo con el público que me permite estar en las pantallas y en sus corazones”, dijo el actor en entrevista.

“Aun cuando es un proyecto diferente en mi carrera, este personaje es el más parecido a lo que soy yo como persona. Lo estoy disfrutando mucho”, agregó. Y, como aficionado a las motocicletas, admitió que “no se compara con este monstruo que voy a manejar”.

Detalló que es muy complicado ponerse al volante del tráiler y que aprendió no sólo a conducir, “sino también tener el conocimiento de la vida de los traileros, que es sacrificada por el tiempo que no pasa con la familia, peligrosa, porque les pasan varias situaciones difíciles al conducir horas y horas en la carretera”.

Versión mexicana de El campeón, melodrama producido en Chile en 2016, Mi camino es amarte tiene como esencia los valores, siendo el principal la ternura, además de temáticas como la infidelidad y la violencia doméstica.

Gabriel Soto, luego de su exitosa intervención este año en Amores divididos, de nueva cuenta protagoniza, con un personaje que describe como un hombre “positivo, echado para adelante, le encantan los paisajes, le encanta la vida, la disfruta. La historia va rápido, porque en el primer capítulo se entera que tuvo una hija con una ex novia, quien la dio en adopción.

“Él busca reencontrarse con su hija, pero cuando la encuentra la ve ya reintegrada en una familia que la adopta y en esa búsqueda del reencuentro del padre con su hija, Memo vivirá nuevas experiencias principalmente en el amor”.

El actor reconoció que esta historia le toca fibras y emociones porque es padre de dos hijas, “y Camille es una gran actriz, es una pieza fundamental para darle esta ternura a la trama”.

A la expectativa de la respuesta que tenga como Memo en este nuevo melodrama, Gabriel Soto afirmó que siente en plenitud. “Estoy en uno de los mejores momentos de toda mi vida. Sin duda, no puedo estar más bendecido porque tengo salud, el amor de mis hijas quienes también gozan de salud, con amor, con trabajo”.

Dedicado a la actuación

Este año también realizó una gira teatral con Aracely Arámbula con la obra Por qué los hombres aman a las cabronas; “Me encanta el teatro, me encanta el cine. Afortunadamente no he parado de hacer telenovela tras telenovela soy exclusivo de TelevisaUnivision, y estoy a las órdenes de la empresa y yo feliz donde me pongan, ahí estoy.

“Sí he dejado a un lado la música, me he dedicado a la actuación que es lo mío. Me he desarrollado más que bien, si no es televisión, cine y teatro y me gusta seguir enriqueciéndome como persona y actor”, asegura.

Este lunes 7 de noviembre se estrena Mi camino es amarte con Gabriel Soto, Susana González y Camille como protagonistas, y del lado de los antagonistas figuran Ximena Herrera, Mark Tacher y Sara Corrales.