Gana el drama. Mexicanos prefieren ver telenovelas clásicas

El melodrama sigue siendo el rey de la televisión abierta en México, por tradición las telenovelas son el producto consentido de la audiencia mexicana, sólo que en los últimos meses los números han demostrado que lo que la gente prefiere es ver los clásicos.

Telenovelas de hace 14, 13 y 11 años se han colocado como las favoritas, superando incluso a los productos nuevos que se transmiten en el llamado prime time, el horario más peleado de la televisión.

Destilando amor, Soy tu dueña y Mañana es para siempre, todas producciones de Nicandro Díaz, una protagonizada por Angélica Rivera y dos por Lucero, acapararon la audiencia no sólo de su horario de transmisión, las 16:30, sino que se han convertido entre lo más visto de toda la programación de la pantalla chica.

La historia de 2007 que protagonizaron Angélica Rivera y Eduardo Yáñez consiguió 4.2 millones de espectadores en su capítulo más sintonizado, mientras Soy tu dueña, telenovela de hace casi 11 años obtuvo 4.3 millones y Mañana es para siempre, que actualmente se puede ver a las 16:30 horas por Las estrellas, ha alcanzado 3.1 millones de televidentes.

El productor Nicandro Diaz, quien realizó estas telenovelas asegura que los números son una prueba de que la gente “quiere ver este tipo de historias más tradicionales, que son clásicos del género”.

“El alto rating generado siempre es un apapacho. Aunque son historias que no se acaban de hacer, en su momento cumplieron los estándares de calidad. Como productor ahora disfrutas más ese trabajo, sin el nervio o los sinsabores del día a día”, comentó el creativo que inició su carrera con Valentín Pimstein en Monte Calvario y Rosa Salvaje.

Actualmente Díaz tiene al aire La mexicana y el güero, que sufrió un cambio de horario por falta de audiencia. De las 20:30 horas, pasó a transmitirse a las 18:30

“No voy a negar que me hubiera gustado que La mexicana y el güero -que concluye el 7 de febrero próximo-, tuviera unos números por el estilo. Lo logrado con Destilando amor, Soy tu dueña y ahora con Mañana es para siempre es como un curita”, declara.

GRATA SORPRESA

Lucero, que protagoniza dos de estas historias, una en la que hace el papel de villana, recibió con sorpresa, como algo inesperado el éxito de las retransmisiones.

“Son historias que el público ya conocía, la gente las ha visto en otra épocas y eso me da la pauta para pensar que las telenovelas, los melodramas clásicos, son los que gustan, los que realmente nos llenan tanto al público como a mí como actriz”.

La también cantante considera que el melodrama clásico “nunca va a pasar de moda, es la base esencial de una telenovela. Es cierto que hay muchas series de televisión y otras cosas por ver y muchas producciones de otras partes del mundo; pero a mí me fascina el melodrama clásico que tiene aún un gran público que le encanta tipo de historias y argumentos”.

URGEN NUEVAS HISTORIAS

El crítico de televisión Alfredo Gudinni considera que además de seguir la fórmula clásica, con una pareja protagonista que se encuentra con mil desafíos para consolidar su amor, por los obstáculos que van poniendo lo villanos de la historia, estas historias fueron exitosas porque contaron con grandes repartos de actores y actrices que iniciaron en el cine como Silvia Pinal, Eric del Castillo, Jacqueline Andere o Ana Martin, además del arrastre popular de los estelares.

“Lucero es una gran actriz que encaja en el melodrama clásico, es una estrella que le pongas el personaje que le pongas, saca la casta; Angélica Rivera, es otra protagonista estrella que actuò en las últimas buenas telenovelas que existen de manufactura de gran calidad”.

El problema, argumenta el especialista es que a Televisa le gusta que sus productores repitan la misma historia, una y otra vez en los llamados refritos, lo que se debe impulsar, señala, son historias originales como las que ahora produce Rosy Ocampo con su trilogía Vencer el miedo, Vencer el desamor, que la semana pasada logró 4.5 millones de televidentes y la próxima Vencer el pasado.

“En México los realizadores tienen que evolucionar, ya llevamos como 20 años viendo a los mismos protagonistas: Fernando Colunga, Eduardo Yáñez, David Zepeda, Gabriel Soto, Sebastián Rulli. No sé para que tienen el Centro de Educación Artística (CEA), que saquen una o varias estrellas de ahí”.

Alfredo Gudinni también da un tip los productores. “Espero que miren las historias españolas, durante esta pandemia he visto mucho material, con temas muy buenos; de ahí podrán sacar una adaptación y traerla a México”.

Ahora que Carmen Armendáriz estrena Te acuerdas de mí -este 18 de enero-, reconoce Gudinni que “Carmen la productora siempre hace producciones bien hechas. Esperemos que no se enfrente a la competencia de las plataformas digitales y en su horario prime time, la audiencia la sintonice”, argumenta Gudinni

El melodrama clásico es la reina de las telenovelas en México. Las cifras de audiencia en retransmisiones como lo más visto en el canal Las Estrellas -sin maquillar- hablan qué las historias en este género en los últimos meses con la pandemia como Destilando amor, arrojó 4.2 millones de espectadores al sintonizarla en lo más álgido de la trama, Corona de lágrimas, 3.5 millones, Soy tu dueña, 4.3 millones y actualmente al aire Mañana es para siempre, alcanzó frente a la competencia en su barra de horario, 3.1 millones de televidentes en la primera quincena de este mes de enero.

De las más altas audiencias posicionadas como son Destilando amor (2007), Soy tu dueña (1995) y Mañana es para siempre (2008-2009) frente a estrenos como el de más alto rating la de Rosy Ocampo con Vencer el desamor con 3.6 millones; fueron realizadas en su momento por el productor Nicandro Díaz, quién en entrevista con El Sol de México, expresa en torno a que sus producciones de televisión, son de las más vistas actualmente en retransmisión:

“El alto rating generado por la audiencia, siempre es un apapacho finalmente. Dichas tramas es un trabajo que aunque no se acaba de hacer en este momento, es una trabajo que se hizo hace algunos ayeres con la misma calidad de producción que ahora seguimos realizando.

“El rating es de los pocos momentos que suceden, que disfrutas un trabajo, sin el nervio ni la situación de cómo me va ir cuando es su estreno, que ya no depende de ti. Ya no vives el día a día con sin sabores como con los productos nuevos. Al contrario, las repeticiones todo es positivo y si la vuelven a retransmitir porque en su momento fue buena y ahora quieren repetir la hazaña, bienvenida. Y, ahora te dice que vuelve a funcionar, quieren ver este tipo de historias más tradicionales en cuestión del melodrama, que son los clásicos del género.

“Es satisfactorio por supuesto, ni tampoco voy a negar que me hubiera gustado que La Mexicana y El Güero -que la tiene al aire como estreno y concluye el 7 de febrero próximo-, tuvieran unos números por el estilo, sería mentir. Bien, te puedo decir que es un curita con lo logrado en Soy tu dueña y antes Destilando amor y ahora con Mañana es para siempre”, declara.

Otro hecho que llama la atención en las telenovelas, es que 30 años atrás las historias originales colombianas, chilenas, argentinas o venezolanas, prevalecían para producirse para el Canal Las Estrellas. Sin embargo, ahora la línea o moda también son las coreanas y turcas para adaptarlas a la idiosincrasia mexicana.

Al respecto Nicandro Díaz González destaca sobre el particular cuando La Mexicana y El Güero es de origen chileno:

“En mis nuevas producciones, yo me casaré con la que considere la historia más adecuada, sin ver su nacionalidad. Y ya me estoy abocando a mi nuevo proyecto que se me asignará en las siguientes semanas. En mi experiencia, buscaré algo que sea lo más operante en mi producción, es la magia de mi trabajo. No somos Dioses para que sean puros éxitos en su estreno y se vuelvan a retransmitir”.

LUCERO CON MAÑANA ES PARA SIEMPRE Y SOY TU DUEÑA

La cantante y también actriz Lucero con cuatro décadas en la actuación, al entrevistarla El Sol de México sobre su éxito nuevamente en la retransmisión de sus telenovelas como Soy tu dueña y actualmente Mañana es para siempre, con las que lidera el rating de retransmisiones en el Canal Las Estrellas, frente a otros productos en la barra de horario, informa al respecto:

“Estoy muy feliz de ver como las telenovelas con las retransmisiones les ha ido así de maravillosamente; es una sorpresa, es un poco algo inesperado; porque son historias que ya el público conocía, la gente ha visto en ciertos momentos, en otras épocas.

“Soy tu dueña tiene 10 años de haberse grabado, Mañana es para siempre, apenas 12 años; es increíble ver cómo a la gente le sigue gustando, el verme en telenovelas, en historias qué aunque ya sean conocidas, pues es tan bien escritas, también bien hechas producidas y bien logradas.

“Me encanta que ver que al público le estén gustando, me encanta que el raiting va caminando así de bien, así de maravillosamente que vuelvan a tener un exitazo bastante bien, lo cual a mí, me da la pauta para pensar que las telenovelas, los melodramas clásicos, son los que gustan, los que realmente nos llenan tanto al público como a mí como actriz”.

Lucero al interrogarla que si el melodrama clásico es el género reinante en las telenovelas por las que hay un nicho de espectadores, a lo que contesta:

“Sí yo creo que hay un nicho para el melodrama clásico definitivamente que le sigue gustando al televidente, pienso que el melodrama nunca va a pasar de moda y es la base esencial de una telenovela. Es cierto que hay muchas series de televisión y otras cosas por ver y muchas producciones como cosas que se hacen en diferentes partes del mundo; pero a mí me fascina el melodrama clásico a mucho publico le sigue gustando, es el ejemplo la retransmisión con Soy tu dueña, es un clásico y Mañana es para siempre, en su momento una novedad muy especial, porque claro melodrama, con toques también que la villana sea la protagonista es algo distinto acostumbrado a ver en los clásicos melodramas. Si pienso gran nicho público que le encanta tipo de historias y argumentos”.

ALFREDO GUDINNI, EXPERTO EN TELENOVELAS

Alfredo Gudinni, experto crítico en telenovelas del Canal Las Estrellas enarbola la bandera que “las telenovelas de melodrama clásico siempre son las que gustan. Son producciones bien hechas con un reparto envidiable que las actuales ya no cuentan como en Soy tu dueña con Silvia Pinal, Julio Alemán, Eric del Castillo, Jaqueline Andere, Ana Martín; grandes figuras de la actuación que se iniciaron en el cine”.

Y de las protagonistas de las mencionadas telenovelas afirma Alfredo: “Lucero una gran actriz que encaja en el melodrama clásico, es una estrella que le pongas el personaje que le pongas, saca la casta; Angélica Rivera, es otra protagonista estrella que actúa en las últimas buenas telenovelas que existen de manufactura de gran calidad”.

Argumenta el crítico de novelas de la televisión abierta que: “Televisa tiene un problema: gusta que sus productores repitan la historia, una y otra vez a manera de refrito; y luego con una actriz o actor protagónicos que ya no van a ‘jalar’ en audiencia”.

Comenta que La imperdonable en su momento, “es la versión 12 de la historia ya conocida desgastada, fue un refrito en el año 2015 de la producción de Ximena Suárez”. Sin embargo, valió que Ana Brenda Contreras y el español Iván Sánchez, fueran pareja más allá de la pantalla chica.

Gudinni, opta porque también salen a flote las historias originales como las que le apuesta la productora Rosy Ocampo como es la trilogía de Vencer el desamor ahora con Daniela Romo y con actrices juveniles nuevas.

En relación a que la tendencia ahora es tomar historias coreanas o turcas, Alfredo Gudinni se enfoca en las turcas:

“Los productores turcos tienen su estilo y no haremos similares tramas, y yo me quedo con las turcas porque tienen en ese encanto que te atrapa, tienen esa presencia. En México los realizadores tienen que evolucionar, ser nuevos como directores y talento nuevo liderando las historias. Son muchos años como 20 que no dejamos de ver a Fernando Colunga, Eduardo Yáñez, David Zepeda, Gabriel Soto, Sebastián Rulli. No sé para que tienen el CEA, que saquen una estrella o varias estrellas”.

Alfredo Gudinni hace un llamado a los productores: “Espero que miren las historias españolas, durante esta pandemia desde 2020, he visto mucho material, en el que vi, grandes repartos de actrices y actores con temas muy buenos; de ahí podrán sacar una adaptación y traerla a México”.

Ahora que Carmen Armendáriz estrena Te acuerdas de mí -este 18 de enero-, reconoce Gudinni que “Carmen la productora siempre hace producciones bien hechas. Esperemos que no se enfrente a la competencia de las plataformas digitales y en su horario prime time, la audiencia la sintonice”, argumenta Gudinni