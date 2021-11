Grammy 2022: Estos son todos los nominados para el premio de la Academia de la Grabación

Este martes se dieron a conocer las nominaciones de la Academia de la Grabación para la entrega de los premios Grammy 2022, que se realizará en próximo 31 de enero; destacan Billie Eilish, Doja Cat, Olivia Rodrigo, H.E.R y Justin Bieber, con la mayor cantidad de nominaciones.

A pesar de lo anterior, es el jazzista Jon Batiste –estrella de televisión, líder de una banda musical y con un Oscar por la banda sonora de la película Soul– quien tiene más opciones de aumentar su colección de premios con los Grammy, ya que suma once nominaciones en las máximas categorías.

WOW!! Thank you God!! 🙏🏾🤍

I love EVERYBODY!

I’m so grateful to my collaborators and to my ancestors 😭😭😭 11! pic.twitter.com/6A2jDlJzSk — jon batiste (@JonBatiste) November 23, 2021

Bieber optará por ocho premios, al igual que H.E.R. y la rapera Doja Cat. Eilish aspira a siete premios, los mismos que Olivia Rodrigo, exactriz de Disney, que llegó a la escena del pop este año con su tema "Drivers License".

En la categoría al mejor álbum de pop latino aspiran al premio los discos "Vértigo", de Pablo Alborán; "Mis Amores", de Paula Arenas; "Hecho a la Antigua", de Ricardo Arjona; "Mis Manos", de Camilo; "Mendó", de Alex Cuba, y "Revelación", de Selena Gómez.

En la categoría de mejor música urbana, compiten Rauw Alejandro, Bad Bunny, J Balvin, Karol G, Alex Cuba y Kali Uchis.

Esta 64ª edición ha ampliado el número de nominados en sus categorías generales más prestigiosas, pasando de ocho a 10, ante las insistentes críticas por la falta de diversidad de los premios de la Academia de la Grabación.

La interpretación conjunta de Lady Gaga y Tony Bennett, el popular cantante de 95 años, tiene seis nominaciones por su trabajo en "Love For Sale".

Top #GRAMMYs nominees by the numbers:

🎶 @JonBatiste - 11 nominations

🎶 @DojaCat - 8 nominations

🎶 @HERMusicx - 8 nominations

🎶 @JustinBieber - 8 nominations

🎶 @billieeilish - 7 nominations

🎶 @oliviarodrigo - 7 nominations



https://t.co/CjS1wlr9wB — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 23, 2021

Nominación para el expresidente Obama

Durante la mención de las personas nominadas, fue inevitable notar la presencia del expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

La Academia de la Grabación nominó al expresidente en la categoría de "Spoken Word", por el audiolibro A Promised Land, un retrato de su vida y su carrera política, que ahora le podría sumar un Grammy que colocar junto a la medalla del Premio Nobel de la Paz que le entregó la Real Academia Sueca en 2009.

Nuevo récord de nominaciones

El rapero y magnate de la música Jay-Z –un crítico habitual de la Academia, que organiza los premios Grammy– es ahora el artista con más nominaciones de la historia de estos galardones, con 83. Hasta ahora estaba empatado con el legendario productor Quincy Jones, que tenía 80.

Mientras tanto, Kanye West suma cuatro nominaciones por su álbum "Donda". El rapero se enfrentará a Taylor Swift como mejor álbum, la única categoría en la que ella compite este año gracias a su disco "evermore".

Hispanos se hacen presentes en la lucha por los Grammy

Por su parte, "Deja", de Bomba Estéreo; "Mira lo que me hiciste hacer", de Diamante Eléctrico; "Origen", de Juanes; "Calambre", de Nathy Peluso; "El madrileño", de C. Tangana, y "Sonidos de karmática resonancia", de Zoé, se verán las caras por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativo.

Asimismo, el Grammy de mejor disco de música regional mexicana (incluida tejana) se decidirá entre "Antología de la música ranchera, volumen 2", de Aída Cuevas; "A mis 80's", de Vicente Fernández; "Seis", de Mon Laferte; "Un canto por México, volumen 2", de Natalia Lafourcade, y "AYAYAY! (Súper deluxe)", de Christian Nodal.

"Salswing!", de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orchestra; "En cuarentena", de El Gran Combo de Puerto Rico; "Sin salsa no hay paraíso", de Aymée Nuviola; "Colegas", de Gilberto Santa Rosa, y "Live in Perú", de Tony Succar, competirán por el gramófono dorado al mejor disco de música tropical.

Con información de EFE