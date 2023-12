Hija de José Alfredo Jiménez prepara disco con material inédito del compositor

A medio siglo de la muerte del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez, su hija Paloma Jiménez Gálvez, quien además es una de las más grandes estudiosas de la obra de compositor, tiene planes de lanzar un disco inédito. Asegura que tiene en su poder un cuaderno con al menos 80 canciones, con las que el próximo año podría publicarse un nuevo álbum.

"Son letras inéditas, no les llamaría propiamente canciones porque carecen de música. He recibido algunas propuestas para grabarlasa; probablemente en enero ya pueda hablar sobre un nuevo material que quiere hacer un cantante que está teniendo mucho éxito y que también es compositor”, dijo la doctora en Letras Hispánicas, en entrevista con El Sol de México.

Tras vistosos homenajes a quien seguirá siendo el rey, tanto en Ciudad de México, como en Guanajuato, y otros estados del país, Paloma Jiménez aseguró que los festejos y conmemoraciones continuarán el próximo año con algunas actividades en el interior de la República, entre ellos la presentación de los arreglos para orquesta que se hicieron para el homenaje en Bellas Artes al cantautor.

Recientemente, Paloma Jiménez presentó junto al periodista José Luis Martínez, su libro Es inútil dejar de quererte. 50 años sin José Alfredo (Madre Editorial, 2023), en el marco de la 37 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Se trata de una serie de ensayos y crónicas, en las que la estudiosa de la obra de su padre, explica las razones por las cuales escribió canciones como El caballo blanco o Camino de Guanajuato; así como los intrincados caminos y extraordinarias casualidades que hicieron de este hombre, que nunca supo leer música de forma profesional, uno de los máximos representantes de la música popular mexicana.

“Para mí ha sido muy enriquecedor poder tener a José Alfredo como objeto de estudio, porque he podido aprender otras cosas que en su momento no me interesaban tanto, porque cuando él partió yo tenía 19 años. Cosas que sólo habría podido entender teniéndolo enfrente para preguntarle”, dijo la autora.