Ingrid Coronado lanza su nuevo libro MujerÓN para inspirar a la superación

Para Ingrid Coronado, el prefijo “On”, es más que una palabra en inglés, para ella significa un nuevo comienzo, un reencuentro consigo misma que le permite liberarse y amarse a sí misma.

Además, creé que es la terminación de palabras que se refieren a algo poderoso, como MujerÓN, el título de su reciente libro en el que se “desnuda” y comparte sus experiencias más personales e íntimas para inspirar a otras mujeres que quizás han pasado por lo mismo, y no saben cómo superarlo.

“Va más allá de ser sólo un simple libro, es un movimiento donde las mujeres hacemos equipo, nos ayudamos, compartimos nuestros conocimientos y las cosas que nos han servido, y donde no estamos en contra de nadie”, explicó a Círculos.

Ingrid, quien tiene una amplia trayectoria en la televisión, ha mantenido su vida personal al margen del ojo público, sin embargo, en este ejemplar toca algunos temas, desde sus experiencias de la juventud en el amor, de su búsqueda como persona, sus inseguridades y caídas que la han llevado a descubrirse, a trabajar en ella misma y a aceptarse.

“Mucho tiempo viví preocupada por cómo me veía, si estaba delgada, si estaba arreglada, si me veía bien y la realidad es que cuando me veía al espejo, no me gustaba nada lo que veía, no era realmente yo y quizás muchas mujeres ahora, están pasado por eso”, compartió.

Según el diccionario propio de Coronado, un MujerÓN es una mujer alfa, “es fuerte, que se permite ser vulnerable, es aquella que se ama con locura y pasión, que prefiere desnudar su alma que su cuerpo, que puede bailar al ritmo de sus lágrimas y que cuando se mira, honra a su niña interior y la deja salir a jugar”, comentó.

Hizo hincapié en que la publicación no es una guía de lo que tienes o no que hacer para sentirte bien, “más bien es una invitación para transformar tu vida, para encontrar a la mujer poderosa que eres, además de que pueden construir relaciones amorosas y sanas”,

MujerÓN de editorial Grijalbo, ya está disponible en formato físico y digital, cuenta con un prólogo de la escritora Gaby Vargas, y se divide en cinco partes y 17 capítulos como: INGRIDientes saludables, hombre ratón, sexo dévil, amor, cómo me odio, rutina de la mañana, entre otros.

“Me acuerdo que cuando escribí esto, mis dedos flotaban en el teclado de la computadora, yo con una copa de vino y mis entrañas, fue lo único que necesité, estuvo listo en 40 días, pero el título, tardó un año, porque no encontraba el correcto, uno que me llenara, y que me convenciera”, dijo entre risas.

La exintegrante del grupo Garibaldi, finalizó enviando un mensaje motivacional a las mexicanas, “todas somos valiosas, no importa si somos altas, bajas, de diversos cuerpos y profesiones, necesitamos velar por nosotras y darnos un espacio, y entender que somos mujeres, no un maniquí, ni un robot, el trabajo depende de ti y, para empezar, debes reconocerte como el MujerÓN que eres”.