Karol Sevilla prepara la segunda temporada de Siempre fui yo en Disney+

La actriz mexicana Karol Sevilla concluyó las grabaciones de la segunda temporada de la serie que protagoniza, Siempre fui yo, y está por lanzar una nueva canción en balada romántica, tras su éxito del tema Dime dime.

“La gente de producción de Disney+ nos llamó para grabar los nuevos episodios de la segunda temporada, cuya historia de misterio, drama y suspenso continuará, además yo interpretaré el tema principal”, informó.

“Como intérprete estoy emocionada, porque estoy trabajando en una balada cuya letra habla del miedo a enamorarse otra vez, de esas cositas que se sienten y que crees que te va a ir mal y es una sensación rara. Creo que va a llegarle a mucha gente”, comentó.

TRAS ANASTASIA

Karol Sevilla, a quien el productor teatral Morris Gilbert considera como “una artista de un gran nivel internacional”, no negó ni afirmó si ya hizo el casting para Anastasia. El musical.

“Ojalá y haga el cast. Ojalá, Morris acá estoy. Si me invitan al cast, sin dudar lo hago, estar en el teatro musical es mucha responsabilidad, hace mucho que no canto para teatro musical, me tengo que esforzar muchísimo”, declaró Karol.

Antes había confirmado que tendrá un buen cierre de año. “Estoy feliz, enamorada de mí misma. Estoy en una etapa en la que me miro al espejo y digo ‘wow wow qué bonita versión de mí, estás mostrando al público’.

“En el tema laboral, musicalmente estoy creciendo mucho. Retomé las clases de canto y creo que llega un momento en la vida que no te das tiempo de estudiar y crees que te la sabes todas y te sientes inalcanzable. Hay muchas cosas por aprender y en este momento estoy en ese proceso”.

SALUD MENTAL, HAY QUE CUIDARLA

Karol Sevilla está consciente que el estar bien de salud en cuestión mental es preponderante en la vida. “La mente no se domina, a veces nos domina la mente. Y es un trabajo personal y diario de saber qué quieres y saber por dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Yo estoy en un momento en el que quiero crecer en muchos aspectos, pero me doy cuenta que tengo un público muy joven y no puedo dar ese salto de la nada. Estoy yendo poco a poco y la gente me sigue. Estoy en un momento muy feliz, muy enamorada y sobre todas las cosas van avanzando poco a poco, lentamente que es lo mejor para no ‘caerse’”.