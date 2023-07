La cinta Héroes lleva a los cadetes del Heroico Colegio Militar a la Comic-Con

El escritor y director Ricardo Arnaiz presentará en la Comic-Con de San Diego la película Héroes, la historia de los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar que lucharon en la Batalla de Chapultepec.

Junto con los actores Nicolás Haza y Roy Verdiguel, Arniz presentará la ponencia Heroes: Going to Hollywood and Beyond (Héroes, hacia Hollywood y más Allá), en la que analizará las posibilidades de que proyectos mexicanos lleguen a Hollywood.

Héroes es la primera película de Ricardo Arnaiz, uno sus propósitos es generar un sentimiento de pertenencia por quiénes somos y de dónde venimos.

La cinta la protagoniza un grupo de jóvenes, que por coincidencia son integrantes de una nueva camada de actores que heredaron el talento de sus padres: Matías Gruener (hijo de Susana Zabaleta), Nicolás Haza (hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta), Natalia Coronado (hija de Aleks Syntek), Paola Ramones (hija de Adal Ramones), Melissa Ortega (hija de Freddy Ortega) y Patricio Zamora (hijo de Marisol del Olmo).

Los acompañan Mario Iván Martínez, Plutarco Haza, Silverio Palacios, Dagoberto Gama, Gerardo Taracena y Ariel López Padilla. La película que se estrenará en México en septiembre próximo, llega a la Comic-Con el 23 de julio.