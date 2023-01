Los españoles Adexe y Nau se inspiran en la música mexicana

Para el dueto urbano español Adexe y Nau, la música que se compone en México simplemente es arte. Tanto que el que será su más nuevo sencillo Llorarte un río fue producido aquí.

“La música que se hace aquí siempre son unos temazos, sobre todo en el sentido de cantar a todo pulmón. Existen los ejemplos de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Carlos Rivera o Reik. Hay varios temas que son recordados por todo nuestro país, porque al final de cuentas en México son súper pasionales con la música y nos encanta”, comenta Adexe, en entrevista con El Sol de México, y puntualiza que su interés por nuestra música viene de generaciones atrás.

Ambos músicos explican que esta influencia mexicana en sus canciones no sólo se hace palpable con este nuevo sencillo, sino también en canciones anteriores, como La fiera, que combina ritmos de cumbia y urbanos, pero que en su sentido último es una especie de tributo a El aventurero, canción conocida en voz de Pedro Fernández.

“La verdad es que esta música la llevamos mucho con nosotros y creemos que realmente hay muchísimo talento. Por eso a nosotros nos encantaría estar más tiempo en México a la hora de componer y experimentar con diferentes sonidos. La música regional que hacen en México es increíble, muy guapa”, agrega Nau.

Así es como, tras presentarse en el Auditorio Nacional, el dueto proveniente de las Islas Canarias ha escogido México para hacer el anuncio de este nuevo material, el cual tendrá su lanzamiento el próximo 20 de febrero.

“La verdad es que es una canción bastante triste, de mucho desamor. En ella aflora el despecho, ese decir ‘me gustaría estar contigo, pero prefiero no estarlo porque me hace mucho daño; prefiero llorarte un río por no estar contigo a ahogarme en el mar de tus mentiras”, explica Adexe

Ambos cantantes destacan que una de las particularidades de esta canción ―de la que dieron un pequeño adelanto en TikTok― es la fusión de varios géneros, principalmente el de un “rock tristón”, el cual va evolucionando hasta difuminarse con ritmos urbanos.

“La música, aunque te haga recordar ciertas cosas dolorosas suele alegrar a las personas, porque es vida. A mí me gusta mucho esto que hacemos de fusionar varios géneros, porque es crear uno nuevo a partir de lo que ya está bien fundamentado. Me parece que la música está yendo a eso”, dijo Adexe, quien mira con buenos ojos que estos ritmos han posicionado de nuevo al español dentro de la industria musical de diferentes países.

Los españoles también agradecen el recibimiento del público mexicano: “El top uno de todas nuestras redes sociales es México y se ve más allá, el aeropuerto cuando venimos siempre se llena. El apoyo, la euforia y el amor que nos dan es algo muy bonito. El concierto en el Auditorio fue una fiesta, esperamos volver a venir, porque México es ya nuestra segunda casa”, confesó Adexe.

Con el lanzamiento de Llorarte un río también se publicará un video que, según los cantantes, resultará novedoso para sus seguidores en cuanto a formato. Este cambio también refiere a las intenciones que tienen por encontrar nuevas formas de adaptarse y hacer nueva música que esperan compartir en nuestro país con un disco.