LP celebra 20 años de carrera

Hace 20 años que LP estaba en el estudio de grabación preparando su álbum debut Heart-shaped scar. Pero no fue hasta hace menos de una década que su nombre se volvió referente en la música indie gracias al éxito masivo de su tema Lost on you, que en Spotify suma más de 327 millones de reproducciones.

Ha sido su fascinación por componer música lo que le permitió convertirse en una de las cantantes más escuchadas del mundo: Al menos 4 millones de escuchas cada mes en la plataforma de streaming. Es una artista capaz de escribir temas desgarradores para sí misma, pero también para otros nombres como Rihanna, Celine Dion, Cher o Christina Aguilera, quienes han grabado sus composiciones.

“Hace diez años ni siquiera pensaba que podía ser una artista que escribiera canciones para otras personas. No recuerdo haberme dado oportunidad de pensar en un futuro tan hermoso como artista. Y todo esto es una muestra de que es verdad, que puedo abrazar lo desconocido y simplemente crear”, explica la cantante.

Pero hace tiempo que el éxito dejó de ser un tema para LP: “Soy más una persona del presente y del futuro, hijo de puta”, dice soltando una risa escandalosa. Por eso es que las prioridades en su carrera han cambiado, y perseguir la fama y fortuna se quedaron en un plano atrás para darle prioridad al valor artístico.

“Me preocupo menos, porque antes lo hacía por todo. Últimamente me enfoco en el trabajo. Viene a mi cabeza un pintor, que es alguien que no piensa en el aplauso, tiene que seguir pintando porque no vas a crear una obra y ¡tadá! lo lograste”, reflexiona.

La prioridad de LP a 20 años de iniciada su carrera es seguir creando música para trascender, como sus héroes musicales lo han hecho: “David Bowie o Leonard Cohen, cuando la gente habla de artistas que han dedicado su vida a la música pienso en ellos y veo que aún hay trabajo para llegar ahí, pues sus mejores trabajos los hicieron incluso antes de morir y esa es la meta, seguir escribiendo”, dice.

Ahora la cantante comienza una nueva etapa musical con The one that you love, primer sencillo de su próximo álbum de estudio aún sin título: “Sentí que necesitábamos crear un estado emocional positivo, establecer un sentimiento porque este es el inicio de una nueva era. Se siente bien iniciar de nuevo y esta es una buena introducción para lo que viene en el futuro”.

El video de The one that you love fue filmado durante la pandemia con la dirección de Darren Craig (Rihanna, Shakira), donde LP recordó su amor por la equitación. “Lo filmamos en el rancho Big Sky en Simi Valley, a unos 45 minutos de mi casa, en un área de unas ocho mil hectáreas abiertas. Ha sido increíble montar a caballo, cuando era niña lo hice un poco pero ha pasado mucho tiempo y fue hermoso volver a hacerlo”, explica.

Como parte de esta nueva etapa, LP ofrecerá el 1de agosto su primer concierto vía streaming, en vivo desde los estudios Beehive, en Los Ángeles. Pero no tener al público enfrente no será problema para la estadounidense de 39 años, pues afirma que esta experiencia será como volver a sus orígenes.

“Recuerdo cuando literalmente no había nadie afuera que me escuchara cantar. Así que simplemente voy a pretender que es un día como esos, cuando iba a diferentes lugares y tocaba sólo frente al bartender que me daba ánimos diciéndome que lo hacía muy bien. Así que sí, haré como si esto fuera un show normal”, añade.

El concierto será transmitido con un juego múltiple de cámaras, en video de alta definición y con 80 canales de audio para mejorar la experiencia sonora. Para ver el show que se transmitirá a las 15:00 horas tiempo México, es necesario adquirir las entradas en la página web veeps.com.