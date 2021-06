Mariana Rodríguez se ríe de la pronunciación en inglés de Samuel García

Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León por el partido de Movimiento Ciudadano, fue protagonista de un gracioso momento al intentar presumir su pronunciación en inglés.

García se encuentra en medio de varias reuniones para atraer inversionistas, por lo tanto, decidió grabarse hablando en inglés.

En su video intentó platicarles a sus seguidores en redes sociales sobre su reciente viaje hacia Washington DC, Estados Unidos, sitio donde se reunirá con diversas personalidades para discutir temas relevantes tales como la economía, la pandemia de Covid-19, etc.

Fue por medio de varias historias de Instagram donde Samuel trató de presumir su pronunciación, no obstante, esta no fue la mejor.

“Yes, indeed, of course… The visit it´s gonna be in english, in british accent, which is better than yours”, se escucha decir en inglés al gobernador de Nuevo León electo Samuel García.

Al escucharlo, su acompañante y esposa, la influencer Mariana Rodríguez, no pudo aguantar las risas y expresó “se pasa”.

Debido a la reacción de su esposa burlándose, Samuel le contesta en inglés que no es gracioso, a lo que ella respondió:

“Yes, it is. It´s hilarious”, dijo Mariana.

A continuación, te mostramos el videoclip donde Samuel García habla inglés:

Acá el próximo gobernador de Nuevo León, @samuel_garcias, presumiendo su "inglés británico".



¿No les recuerda a Peña Nieto? 🙃 pic.twitter.com/HIz38XmM5c — Dulce Fernanda Torres (@dulcefer12) June 28, 2021

Cabe recordar que, Mariana estuvo apoyando incondicionalmente a su esposo durante toda su campaña, varias personas la minimizaron, pero ella se encargó de demostrar que es una mujer muy inteligente, y, además, fue una parte fundamental para que Samuel triunfara en las elecciones.