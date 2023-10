Martin Scorsese presenta en México su nueva película "Los asesinos de la luna"

El cineasta Martin Scorsese convivió con algunos de sus fans, durante la premiere de su más reciente cinta "Los asesinos de la luna" en la Ciudad de México. A su paso por la pequeña alfombra roja que se montó en una plaza del Estado de México, el director reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en el séptimo arte.

"Todo lo que pasa hoy día con el cine y la tecnología es un camino para crear un nuevo cine. Hay ciertas variantes con las que debemos vivir, y ciertas líneas que no se deben cruzar", dijo en un encuentro con medios.

"Esto se ve en cómo se trata al talento, los estudios los deben tratar de manera justa. Eso incluye a los escritores y actores, todos ellos. Pero sí creo que es un nuevo mundo con esta nueva tecnología", agregó.

Respecto de la trama, Scorsese señaló que "la historia es cruda, masiva y muy complicada". Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

El evento contó con poca afluencia de gente, pero los asistentes se mostraron muy entusiasmados y recibieron al realizador entre aplausos, y al grito de "Martin, Martin, Martin".

La cinta está basada en la novela de David Grann, "Killers of the flower moon: the Osage murders and the birth of the FBI". Gira en torno al matrimonio conformado por "Ernest" (Leonardo DiCaprio) y "Mollie Burkhart" (Lily Gladstone), que sobrevive en medio de una ola de asesinatos que acecha a la comunidad indígena Osage en los años 20.

Al respecto de la trama, Martin señaló que "la historia es cruda, es masiva y muy complicada, siento que la única manera de abordarla era mostrándola muy personal. Una historia de amor entre "Mollie" y "Ernest", y que toda la historia se reflejara en ellos".

A la alfombra roja también acudieron miembros del equipo como la productora ejecutiva Lisa Frechette, la consultora de vestuario osage Julie O'Keefe, el Jefe Principal de la Nación Osage, Chief Standing Bear, y el mexicano Rodrigo Prieto, quien estuvo a cargo de la cinematografía.

Éste último ya ha trabajado con Scorsese previamente en cintas como "El lobo de Wall Street" (2013), "Silencio" (2016) y "El irlandés" (2019). Al respecto, señaló que siempre es un aprendizaje trabajar con él, y en el caso particular de "Los asesinos de la luna", se enfocó en crear un ambiente solemne.

"Es un mundo con secretos, un mundo con cosas que se dan por debajo del agua. La iluminación es mucho más contrastada, estamos explorando la oscuridad del espíritu humano, entonces la película explora eso", finalizó.

"Los asesinos de la luna" se estrena este 19 de octubre en salas de cine, y en algunos circuitos de arte a partir de este fin de semana. En streaming estará disponible próximamente en la plataforma Apple TV+.