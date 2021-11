Michelle Rodríguez ocupará el puesto de Rebecca Jones como protagonista de “Agotados”

Michelle Rodríguez será la segunda mujer en intrepretar el monólogo Agotados, que en 2003 y durante seis años protagonizó Rebecca Jones, con el título Retrato de una actriz desempleada. Michelle dará vida a Sam, tras los logros de Alan Estrada, Chumel Torres y Faisy.

Acompañada del productor Oscar Carnicero quien dejó abierta la posibilidad de que esta puesta sea llevada al cine, la actriz, también protagonista de la serie 40 y 20, señaló que estuvo cuatro semanas aislada debido a que se contagió de Covid-19, aunque ha sido una de las artistas que sí trabajo en varios proyectos de 2020 a la fecha.

Oscar Carnicero le dio la bienvenida a Agotados, en el que va dirigida por Joserra Zúñiga -quien también dirigió en su momento a Rebecca Jones-, luego de la más reciente actuación de Alan Estrada.

“Ya he hecho teatro sola en el escenario, no tengo tantos nervios. Sí, sí veo difícil, pero no imposible recrear a 40 personajes en escena a lo largo de 90 minutos”, dijo la actriz y cantante sobre el unipersonal en el que vemos a Sam, una actriz en ascenso, que mientras sus sueños se logran, trabaja atendiendo el teléfono de reservaciones del restaurante más hot de la Ciudad de México.

Aunque para Sam este trabajo no es una fortuna, ya que tiene que atender a los más de 40 comensales que le llamarán con un sólo objetivo: Conseguir una mesa en Le Mexique. Y para lograrlo usarán sus influencias, intentarán impresionarla, o torturarla si es necesario.

Agotados, es una obra en comedia para una actriz con el corazón roto, quebrada económicamente, con un padre chantajista y en espera de la audición que le cambie su vida para ser la gran artista que sueña. Es un montaje escénico en el que desfilan 40 personajes hechos por la artista, un gato y muchas, muchas, muchas llamadas telefónicas por contestar.

Se presenta desde el sábado 4 de diciembre en La Teatrería, "hasta que el público aguante", dice la actriz.