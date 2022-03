No estoy sola: Cuquita manda mensaje a Televisa por serie de Viente Fernandez

Durante este lunes, María Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita, viuda del cantante mexicano Vicente Fernández envió un mensaje al pronunciarse en contra de la bioserie que la empresa Televisa lanzará, acusando que están abusando de la memoria del 'Charro de Huentitán'.

Te puede interesar: Celebridades que nos dejaron en 2021: Carmen Salinas, Vicente Fernández y más

Se dijo estar triste de la situación que se ha dado a raíz de la muerte de la celebridad, y que no permitirá que se lucre de una manera en que Vicente no estaría de acuerdo.

Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, y la sacaron ahora que ya no está élMaría Refugio Abarca Villaseñor

Precisó que si Vicente Fernández estuviera vivo, respaldaría su postura y la decisión tomada por la familia, recalcando que en esta situación, ella no se encuentra sola.

“Si él estuviera, me estuviera ayudando, así que no estoy sola, no estoy sola”.

Te puede interesar: Nombrarán calle de Guadalajara en honor a Vicente Fernández

Puntualizó que tiene el respaldo de su familia, y de todo el público que le ha mostrado su afecto a la memoria del cantante.

“Si quieren abusar de mi, tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya, y creo mucho en las redes, es muy importante”.

Mira las declaraciones de la viuda de Vicente Fernández

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicente Fernández ® (@_vicentefdez)

Cabe destacar que la familia de Vicente Fernández ha manifestado su rechazo total a la serie, y han recalcado que no buscan lucrar con la imagen de Vicente Fernández.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante este domingo, 13 de marzo, lanzaron un comunicado de prensa escrito manteniendo firme su decisión, y haciendo un llamado a las autoridades y a su público a no permitir que utilicen el nombre y la marca de Vicente Fernández para sacar dinero.

Publicado originalmente en El Heraldo de Tabasco