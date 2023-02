Alfredo Adame confiesa que en su juventud habría cometido un homicidio

Una vez más Alfredo Adame dio de qué hablar, y aunque en esta ocasión no fue por estar envuelto en una discusión de golpes, sí lo fue por la escandalosa declaración en la que confesó que durante su juventud cometió un homicidio.

En los últimos años, el exgalán de telenovelas ha sido mejor conocido por las polémicas en las que se ha visto envuelto, que van desde discusiones en programas en vivo hasta protagonizar peleas callejeras.

Así confesó Alfredo Adame

Este lunes durante la transmisión del programa radiofónico Todo Para La Mujer, conducido por Maxine Woodside, Alfredo Adame asistió como invitado especial para hablar sobre su recientemente enfrentamiento en Calzada de Tlalpan, Ciudad de México.

No obstante, mientras opinó sobre el problema legal que atraviesa Pablo Lyle por golpear a un hombre quepsteriormente perdió la vida, el actor aprovechó para revelar que cuando tenía 17 años de edad mató accidentalmente a un hombre, luego de proporcionarle un golpe en la garganta.

“El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás. Mi cuate me dice ‘vámonos’; nos subimos al coche pasan los días y el martes me habla mi cuate pa decirme ‘qué crees, se murió el de la bronca’ y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso”, platicó.

Asimismo, ante el asombro de la periodista, Adame confesó que luego de aquel “accidente” su familia tuvo que “esconderlo” durante poco más de un año lejos de la Ciudad de México para evitar cualquier tipo de problema legal; sin embargo, cuando regresó se encontró con un familiar del joven fallecido.

“Hablé con mi papá, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año. Regresé, nunca pasó nada hasta hace unos 10 o 12 años llegó un cuate y me dijo que él era su primo ‘Oye, yo soy primo de tal. Te acuerdas que aquella bronca que tuviste, era un gandalla’; yo tenía 17 años. Yo tengo mecha corta”, dijo.

Alfredo Adame presumió sus credenciales de karate

Luego de esta declaración, el protagonista de Bajo Un Mismo Rostro ya no compartió más detalle sobre lo sucedido, tampoco reveló la identidad del joven al que mató por “accidente”.

Finalmente, aprovechó esta anécdota para mostrar todas sus credenciales del karate, ya que han sido varias las veces en las que se ha dicho que es cinta negra en las artes marciales y a veces la gente no le cree: “me están convalidando mis cuatro grados Dan”, mencionó el actor.

