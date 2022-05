Jarocha narra cómo la estafaron al comprar sus boletos para Daddy Yankee en Veracruz

El fanatismo se hizo presente el pasado 25 de mayo, pues la preventa para adquirir entradas para el concierto del mayor exponente del reguetón se llevó a cabo, así es, nos referimos al intérprete de ‘Gasolina’, quien traerá su música hasta tierras jarochas.

Desafortunadamente también estuvieron presentes los estafadores, pues una jarocha narró cómo la engañaron al comprar sus boletos para Daddy Yankee en Veracruz, te contamos lo que sucedió.

Cabe destacar que la preventa estuvo dirigida a clientes de BBVA Bancomer y estaba programada para el 25 y 26 de mayo, sin embargo, ya se agotaron esas entradas, así que los fans del cantante que deseen adquirir boletos para el 'Legendary World Tour’ deberán esperar a la venta general, la cual se realizará el próximo viernes 27 de mayo a través de la plataforma FunTicket Mx.

Una joven jarocha narró por medio de su cuenta de Twitter cómo la estafaron al intentar adquirir boletos para el concierto de Daddy Yankee en Veracruz, el cual tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el estadio Beto Ávila.

La fanática resultó estafada y tristemente perdió parte del dinero que había ahorrado para ver a su cantante favorito.

“Espero no aburrirlos pero necesitaba donde desahogarme (…) Lo que empezó con mucha emoción está terminando en tristeza, enojo, frustración, ya siento hasta dolor de estómago por el coraje y lo tonta que fui. Desde que #DaddyYankee anunció su despedida la verdad me propuse a ahorrar de mi trabajo para pagar mi boleto”, comenzó diciendo en su hilo de Twitter.





De acuerdo con lo dicho por la usuaria que aparece en twitter como @Jarocha Emprendedora, la persona que le ofreció los boletos fue ‘Andrea Meza Vásquez', quien supuestamente le conseguiría uno en la preventa del pasado 25 de mayo, pero solo la ilusionó y le robó su dinero.

La fan llamada Karina se percató de que todo era un engaño cuando la supuesta vendedora le dijo que ya tenía el boleto, pero eran las 10:00 de la mañana y la venta comenzaba a las 12:00 horas.

"Eran las 10 cuando me dijo que según ya los tenía y ahí dije, ya valió maíz!!! Me vieron la cara y cuando le puse que me mandara pruebas, me contestó un par de cosas para tranquilizarme pero después de bloqueo", expresó Karina.





La persona que la estafó le pidió que le depositara 1500 pesos iniciales para adquirir el boleto y después el resto, ya que la fan quería estar en Cancha Legends de pie, por lo tanto el boleto le costaría 2,990 pesos.

Karina solo le depositó la mitad, pero aún así expresó estar muy enojada, pues es mamá y esposa y afirmó tener muchos gastos.





"Y aquí en este justo momento supe, que mi oportunidad para ver el último concierto del Boss había valido, que todo por lo que trabajé y ahorré se fue por la coladera y neta que coraje siento", externó la joven jarocha.





También dijo que otros vendedores le han ofrecido boletos, no obstante, ya no confía en ellos. La joven metió una aclaración al banco, sin embargo, dijo que no le garantizaron que le podrían regresar su dinero.





"Me dicen que con esos $1500 compre en otro lado de la cancha para no perderme el concierto, pero oigan yo trabajé y ahorre para poder estar hasta enfrente, y pues aunque metí la aclaración con el banco no hay garantía que lo pueda recuperar", concluyó la veracruzana.

Abro hilo de como me estafaron en la compra de mi boleto para ver a @daddy_yankee en #Veracruz #LaUltimaVuelta espero no aburrirlos pero necesitaba donde desahogarme😔😪 — Jarocha Emprendedora (@Karinad82251315) May 25, 2022





Y tú, ¿lograste comprar boletos para Daddy Yankee en Veracruz?